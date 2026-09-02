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Creyó que lo perseguían para robarle, cruzó en rojo y todo terminó en tragedia

La víctima fatal tenía 29 años y su novia, que viajaba con él, quedó en estado crítico tras el accidente en Malvinas Argentinas. Las cámaras registraron que dos motos cruzaron un semáforo en rojo a alta velocidad.

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Creyó que lo perseguían para robarle

Creyó que lo perseguían para robarle, cruzó en rojo y murió en un choque. (Foto: gentileza SM Noticias)

Un joven de 29 años murió y su novia quedó internada en estado crítico tras un violento choque en Malvinas Argentinas. La principal hipótesis que analiza la Justicia es que la pareja creyó que estaba siendo perseguida para ser víctima de un robo y, en medio de esa situación, la moto en la que viajaba cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad.

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El accidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de la ruta 197 y la calle Callao, uno de los cruces más transitados de Malvinas Argentinas. En total estuvieron involucradas dos motos y dos autos. La víctima fatal fue identificada como Axel Rodríguez Torres, de 29 años, mientras que su novia, Adriana Ibáñez, de 34, sufrió graves heridas y quedó internada en estado crítico.

La Justicia analiza ahora las cámaras de seguridad y realiza diferentes pericias para establecer qué ocurrió en los instantes previos al impacto y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Según consta en el expediente, Rodríguez Torres conducía una moto Motomel acompañado por su novia cuando llegó a la intersección de la ruta 197 y Callao. En ese momento, un Fiat Cronos que realizaba un giro hacia la izquierda impactó contra la motocicleta.

En la secuencia también quedó involucrada una Honda Tornado conducida por Nicolás Cabrera, de 22 años, quien sufrió heridas graves. El joven viajaba acompañado por Ignacio Álvarez, también de 22 años, quien resultó ileso. Instantes después, un Peugeot 207 conducido por Matías Ticera, de 27 años, chocó contra la Honda Tornado.

La violencia de los impactos provocó que los vehículos y las motocicletas terminaran desplazados hacia el ingreso de una estación de servicio ubicada en la esquina. Rodríguez Torres murió como consecuencia de las graves heridas sufridas, mientras que su novia quedó hospitalizada en estado crítico.

El dato de las cámaras: las motos cruzaron el semáforo en rojo

Uno de los elementos centrales de la investigación son las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales, que permitieron reconstruir parte de la secuencia. De acuerdo con el análisis preliminar, las dos motocicletas circulaban a gran velocidad, avanzaban a la par y cruzaron el semáforo en rojo antes de producirse el choque.

Las imágenes también indicarían que tanto el Fiat Cronos como el Peugeot 207 tenían el semáforo en verde cuando las motos atravesaron la intersección. Este elemento será clave para determinar las responsabilidades en el siniestro y establecer con precisión la mecánica del accidente.

La hipótesis de un intento de robo antes del choque

Además de reconstruir el impacto, los investigadores buscan establecer por qué las dos motos circulaban a gran velocidad y atravesaron el semáforo en rojo. Una de las hipótesis bajo análisis sostiene que Rodríguez Torres habría creído que estaba siendo perseguido para robarle y aceleró para intentar escapar.

Sin embargo, esta posibilidad todavía debe ser corroborada por la investigación. La Fiscalía también deberá determinar si existió efectivamente una situación de inseguridad o si detrás de la maniobra hubo otra circunstancia.

Entre las alternativas que deberán descartarse o confirmarse mediante testimonios, cámaras y pericias aparece también la posibilidad de que las motocicletas estuvieran participando de una picada.

Quiénes fueron imputados por el choque

Por el momento, los dos conductores de los automóviles quedaron imputados en la causa. Se trata de Jorge Luis Medina, de 70 años, quien manejaba el Fiat Cronos, y Matías Ticera, de 27, conductor del Peugeot 207.

El expediente fue caratulado inicialmente como homicidio culposo. La Fiscalía deberá avanzar ahora con las pericias accidentológicas, analizar todas las cámaras disponibles y tomar declaración a los involucrados y posibles testigos.

El objetivo será determinar si la tragedia fue consecuencia de un accidente de tránsito, si existió una persecución vinculada con un posible intento de robo o si las motos circulaban de esa manera por otro motivo.

En pocas palabras

  • Joven de 29 años murió y su novia quedó en estado crítico tras un violento choque en Malvinas Argentinas.
  • Las cámaras de seguridad registraron que dos motos cruzaron un semáforo en rojo a alta velocidad.
  • La Justicia investiga si la pareja creyó que era perseguida para ser víctima de un robo, motivando la imprudencia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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