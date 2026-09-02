Creyó que lo perseguían para robarle, cruzó en rojo y todo terminó en tragedia

En la secuencia también quedó involucrada una Honda Tornado conducida por Nicolás Cabrera, de 22 años, quien sufrió heridas graves. El joven viajaba acompañado por Ignacio Álvarez, también de 22 años, quien resultó ileso. Instantes después, un Peugeot 207 conducido por Matías Ticera, de 27 años, chocó contra la Honda Tornado.

La violencia de los impactos provocó que los vehículos y las motocicletas terminaran desplazados hacia el ingreso de una estación de servicio ubicada en la esquina. Rodríguez Torres murió como consecuencia de las graves heridas sufridas, mientras que su novia quedó hospitalizada en estado crítico.

El dato de las cámaras: las motos cruzaron el semáforo en rojo

Uno de los elementos centrales de la investigación son las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales, que permitieron reconstruir parte de la secuencia. De acuerdo con el análisis preliminar, las dos motocicletas circulaban a gran velocidad, avanzaban a la par y cruzaron el semáforo en rojo antes de producirse el choque.

Las imágenes también indicarían que tanto el Fiat Cronos como el Peugeot 207 tenían el semáforo en verde cuando las motos atravesaron la intersección. Este elemento será clave para determinar las responsabilidades en el siniestro y establecer con precisión la mecánica del accidente.

La hipótesis de un intento de robo antes del choque

Además de reconstruir el impacto, los investigadores buscan establecer por qué las dos motos circulaban a gran velocidad y atravesaron el semáforo en rojo. Una de las hipótesis bajo análisis sostiene que Rodríguez Torres habría creído que estaba siendo perseguido para robarle y aceleró para intentar escapar.

Sin embargo, esta posibilidad todavía debe ser corroborada por la investigación. La Fiscalía también deberá determinar si existió efectivamente una situación de inseguridad o si detrás de la maniobra hubo otra circunstancia.

Entre las alternativas que deberán descartarse o confirmarse mediante testimonios, cámaras y pericias aparece también la posibilidad de que las motocicletas estuvieran participando de una picada.

Quiénes fueron imputados por el choque

Por el momento, los dos conductores de los automóviles quedaron imputados en la causa. Se trata de Jorge Luis Medina, de 70 años, quien manejaba el Fiat Cronos, y Matías Ticera, de 27, conductor del Peugeot 207.

El expediente fue caratulado inicialmente como homicidio culposo. La Fiscalía deberá avanzar ahora con las pericias accidentológicas, analizar todas las cámaras disponibles y tomar declaración a los involucrados y posibles testigos.

El objetivo será determinar si la tragedia fue consecuencia de un accidente de tránsito, si existió una persecución vinculada con un posible intento de robo o si las motos circulaban de esa manera por otro motivo.