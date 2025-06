Un policía asegura haber visto un ovni y mostró las pruebas contundentes

Estaba en una de sus patrullas habituales en un comando de control cuando la cámara de seguridad urbana le entregó una imagen que lo dejó sin palabras: Un OVNI en pleno cielo de su provincia. Era una especie de bola que por momentos se hacía muy brillante y en otros momentos, no. Además se desplazaba de una manera muy errática en el aire, como suspendido y no a una gran altura. El policía, antes de alertar a sus superiores, verificó si en la zona alguien había lanzado algún artefacto volador o un cohete. Solo cuando estuvo seguro de que eso que quedó registrado en la cámara de seguridad no pertenecía a un elemento de la zona, hizo la contundente y sorprendente noticia. Avistó a un OVNI y su imagen e itinerario fugaz quedó registrado en una cámara oficial de seguridad.