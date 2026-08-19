Las reservas volvieron a superar los U$S 50.000 millones y el Banco Central encadenó 15 días de compras

El Gobierno había establecido para este año un objetivo de acumulación de reservas de entre U$S 10.000 y U$S 17.000 millones. El Banco Central alcanzó ese rango a comienzos de junio.

Qué pasó con el dólar

El mercado de contado movilizó U$S 439,1 millones, cerca de U$S 100 millones más que en la jornada anterior. En ese contexto, el dólar mayorista subió $2 y terminó en $1.497, su cotización más elevada desde el 7 de agosto.

El techo de la banda cambiaria quedó establecido por el Banco Central en $1.866,27. El dólar mayorista se ubicó así $369,27 por debajo de ese límite, una diferencia del 24,7%.

El dólar mayorista subió $2 y terminó en $1.497. (Foto: archivo)

En el Banco Nación, el dólar minorista permaneció estable en $1.515 para la venta. En agosto acumula un incremento de $5, equivalente al 0,3%. El promedio informado por el BCRA para las entidades financieras fue de $1.517,54 para la venta y $1.466,56 para la compra.

El dólar blue, en tanto, registró su cuarta jornada consecutiva de aumento. Subió $5 y cerró en $1.560, después de alcanzar un máximo intradiario de $1.465. Ese valor fue el más alto de agosto y quedó $5 por debajo del récord nominal de $1.570 registrado el 29 de julio.