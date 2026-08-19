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Las reservas volvieron a superar los U$S 50.000 millones y el Banco Central encadenó 15 días de compras

La autoridad monetaria sumó U$S 15 millones y alcanzó su segundo mayor nivel de reservas durante la gestión de Javier Milei. En agosto acumula compras por U$S 354 millones.

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La autoridad monetaria sumó U$S 15 millones y alcanzó su segundo mayor nivel de reservas durante la gestión de Javier Milei. (Foto: archivo)

La autoridad monetaria sumó U$S 15 millones y alcanzó su segundo mayor nivel de reservas durante la gestión de Javier Milei. (Foto: archivo)

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina(BCRA) volvieron a superar los U$S 50.000 millones luego de que la entidad comprara U$S 15 millones en el mercado de cambios. Con esta operación, el organismo alcanzó 15 jornadas consecutivas con saldo comprador y llevó sus tenencias a U$S 50.002 millones.

Leé también Las reservas del Banco Central superaron los u$s50.000 millones y alcanzaron su mayor nivel desde 2019
El BCRA logró consolidar seis ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado oficial. (Foto: archivo).

El nivel registrado este miércoles quedó como el segundo más alto desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. La marca máxima se había alcanzado a principios de agosto, cuando las reservas llegaron a U$S 50.059 millones.

El aumento de las tenencias estuvo vinculado también con la valorización del oro, uno de los activos que integran las reservas del Banco Central. El registro actual quedó cerca del máximo de U$S 50.085 millones alcanzado a mediados de septiembre de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Cuánto compró el Banco Central durante 2026

En ese marco, la entidad acumula U$S 13.681 millones de compras desde enero, cuando comenzó la cuarta fase del programa monetario. El ritmo fue menor durante agosto, período en el que incorporó U$S 354 millones.

El Gobierno había establecido para este año un objetivo de acumulación de reservas de entre U$S 10.000 y U$S 17.000 millones. El Banco Central alcanzó ese rango a comienzos de junio.

Qué pasó con el dólar

El mercado de contado movilizó U$S 439,1 millones, cerca de U$S 100 millones más que en la jornada anterior. En ese contexto, el dólar mayorista subió $2 y terminó en $1.497, su cotización más elevada desde el 7 de agosto.

El techo de la banda cambiaria quedó establecido por el Banco Central en $1.866,27. El dólar mayorista se ubicó así $369,27 por debajo de ese límite, una diferencia del 24,7%.

El dólar mayorista subió $2 y terminó en $1.497. (Foto: archivo)

El dólar mayorista subió $2 y terminó en $1.497. (Foto: archivo)

En el Banco Nación, el dólar minorista permaneció estable en $1.515 para la venta. En agosto acumula un incremento de $5, equivalente al 0,3%. El promedio informado por el BCRA para las entidades financieras fue de $1.517,54 para la venta y $1.466,56 para la compra.

El dólar blue, en tanto, registró su cuarta jornada consecutiva de aumento. Subió $5 y cerró en $1.560, después de alcanzar un máximo intradiario de $1.465. Ese valor fue el más alto de agosto y quedó $5 por debajo del récord nominal de $1.570 registrado el 29 de julio.

En pocas palabras

  • Reservas internacionales: Superaron los U$S 50.000 millones, alcanzando el segundo nivel más alto bajo la gestión de Javier Milei.
  • Banco Central: Acumuló 15 días consecutivos de compras, sumando U$S 15 millones en la última jornada y U$S 354 millones en agosto.
  • Dólar mayorista: Finalizó en $1.497, con el dólar blue en $1.560 tras cuatro días de alzas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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