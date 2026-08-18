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Una enfermera y su marido murieron tras un feroz incendio en su vivienda

El hijo de la pareja sufrió heridas leves cuando intentó rescatar a sus padres. Investigan si una fuga de gas provocó el fuego.

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El hijo de la pareja sufrió heridas al intentar salvar a sus padres. (Foto: gentileza Info del Estero)

El hijo de la pareja sufrió heridas al intentar salvar a sus padres. (Foto: gentileza Info del Estero)

Una enfermera y su marido murieron tras un feroz incendio que se desató durante la madrugada del lunes en su vivienda de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Una de las principales hipótesis apunta a una posible fuga de gas, aunque los investigadores todavía intentan determinar qué originó el fuego.

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Las víctimas fueron identificadas como Nela del Carmen Barraza, de 49 años, y Roberto Carlos Ruiz, de 48. La mujer murió en el lugar, mientras que su esposo fue rescatado con vida y trasladado de urgencia con quemaduras en el 95% del cuerpo. Horas después, desde el centro médico confirmaron su fallecimiento.

El hijo del matrimonio, de 28 años, logró salir de la vivienda y sufrió quemaduras leves cuando intentó rescatar a sus padres. El dramático episodio comenzó alrededor de las 3.45, en una casa ubicada sobre la calle Garay, casi Cervantes, en el barrio San Martín.

Los vecinos se despertaron al escuchar explosiones y gritos que provenían de la vivienda. En medio de la desesperación, Joaquín Ruiz, hijo de la pareja, salió a la calle para pedir ayuda. Según relataron testigos, el joven corría entre las viviendas cercanas mientras alertaba sobre lo que estaba ocurriendo.

Nela del Carmen Barraza era enfermera y tenía 49 años. (Foto: gentileza Nuevo Diario Web)

Nela del Carmen Barraza era enfermera y tenía 49 años. (Foto: gentileza Nuevo Diario Web)

Cuando los vecinos se acercaron, encontraron la casa envuelta en llamas y dieron aviso a los servicios de emergencia. Poco después arribaron efectivos policiales, personal médico y agentes de la División Bomberos de la Policía.

Al ingresar a la propiedad, los rescatistas encontraron a Nela Barraza sin vida. La mujer había quedado atrapada dentro de la vivienda y su cuerpo presentaba graves consecuencias por la acción del fuego. Roberto Ruiz, en cambio, todavía estaba con vida y tenía quemaduras en aproximadamente el 95% del cuerpo por lo que fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde quedó internado en terapia intensiva donde horas más tarde se confirmó su muerte.

El hijo intentó rescatar a sus padres y terminó herido

Joaquín también sufrió heridas durante el incendio. El joven intentó ingresar para rescatar a sus padres de la habitación donde se habría iniciado el fuego y terminó con quemaduras en una mano y en el rostro.

Fue trasladado al CIS Banda, donde recibió las curaciones correspondientes. Las lesiones fueron consideradas leves y posteriormente recibió el alta médica. La intensidad del incendio fue tal que una de las paredes de la habitación terminó derrumbándose.

Peritos de Criminalística de la Departamental 4 y personal de la División Bomberos realizaron diferentes tareas en la propiedad para determinar el punto de inicio de las llamas y establecer qué provocó el incendio.

La Justicia investiga una presunta fuga de gas. (Foto: gentileza Info del Estero)

La Justicia investiga una presunta fuga de gas. (Foto: gentileza Info del Estero)

La hipótesis inicial apunta a una posible fuga de gas, aunque los investigadores todavía no llegaron a una conclusión definitiva. La causa quedó a cargo de la fiscal María Teresa Montes, con intervención de la Comisaría Comunitaria N°15.

Dolor por la muerte de Nela Barraza, enfermera del CIS Banda

La tragedia provocó una profunda conmoción entre los compañeros de Nela Barraza. La mujer trabajaba como enfermera en la unidad de terapia intensiva del CIS Banda y era reconocida por su vocación y compromiso con los pacientes.

Desde el centro de salud compartieron mensajes para despedirla y acompañar al personal tras conocerse la noticia. “Dios mío, dale fortaleza al personal para que siga trabajando; están al pie del cañón con el corazón roto, pero siempre al servicio de la comunidad”, expresaron desde las redes sociales de la institución.

Sus compañeros también la despidieron con una emotiva frase: “La guardia terminó, querida compañera”. Vecinos de la familia recordaron que Nela no solo atendía pacientes en el centro de salud, sino que también acostumbraba a colaborar con personas del barrio que necesitaban asistencia.

Roberto Ruiz trabajaba en una empresa constructora y solía desempeñarse en obras ubicadas en distintos puntos del interior de Santiago del Estero. La pareja tenía otro hijo, quien no se encontraba dentro de la vivienda cuando comenzó el incendio.

En pocas palabras

  • Feroz incendio: Una enfermera y su marido murieron tras un feroz incendio en su vivienda de La Banda, Santiago del Estero.
  • Investigan posible fuga de gas: Una de las hipótesis principales apunta a una posible fuga de gas como causa del fuego.
  • Hijo herido: El hijo de la pareja sufrió heridas leves al intentar rescatar a sus padres de la vivienda en llamas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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