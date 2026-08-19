Mica Viciconte fue letal con Flor Vigna tras la polémica con Nico Occhiato y Cande Ruggeri: "No sabe..."

Además, sumó que le pareció totalmente fuera de lugar que volviera a hablar del romance que tuvo con el dueño de Luzu TV: “Dijo que Occhiato fue la mejor relación, la más linda, pero yo digo: está con su mujer actual, dejátelo para vos. No suma".

“Ella habló bien de mí. Dijo que había una chica, Micaela. Hoy, en su momento, nos matábamos".

Qué dijo Flor Vigna sobre Nico Occhiato y Cande Ruggeri

Flor Vigna volvió a generar repercusión en La Casa de los Famosos México al recordar un episodio de su relación con Nico Occhiato y señalar a Cande Ruggeri. Según contó, el conductor le habría confesado que la modelo intentó seducirlo durante un viaje a Disney, cuando ellos todavía eran pareja.

La cantante reconstruyó frente a sus compañeros del reality la supuesta confesión que le hizo Occhiato al regresar del viaje: "Y cuando vuelve él me dice: 'Te voy a decir algo pero no seas tan bolud de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo ¿ya fue no?'".

Tiempo después, Vigna volvió a coincidir con Ruggeri en una campaña publicitaria y recordó que, junto a Occhiato, tenían un particular apodo para la modelo por aquella situación: "A las dos semanas me toca la acción de un yogurt y fuimos las dos... con mi novio le decíamos 'la merecedora'... Siempre me quedé con las ganas de decirle".

"Así que Cande Ruggeri si me estás viendo, se que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces", reveló públicamente aquella historia y se dirigió directamente a la hija de Oscar Ruggeri.

De todos modos, aclaró que, según Occhiato, el supuesto acercamiento no pasó a mayores y ubicó el episodio cuando ella tenía apenas 20 años: "Según mi novio no pasó nada, nos queríamos mucho... Él me dijo, 'no le digas porque me vendés'... Fue cuando yo tenía 20".

Además, Vigna recordó con cariño el vínculo que mantuvo con el conductor y destacó la importancia que tuvo para ella: "Fue un noviazgo muy lindo, y fue el que más me gustó".