La defensa de Fernando Cerimedo aseguró que el ataque a Nadia Beller fue un "auto-atentado"

Arce también cuestionó las declaraciones realizadas por Beller contra Cerimedo y aseguró que, según la postura de la defensa, la activista no presentó pruebas para respaldar sus acusaciones. “No ha presentado ningún elemento, todo es de su boca, todo es un cuento de ella”, afirmó.

La defensora vinculó además el caso con la disputa política boliviana y aseguró que Beller mantuvo anteriormente contactos con dirigentes de distintos espacios. En ese contexto, mencionó supuestos vínculos con referentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y afirmó: “Este es un show político, no es nada más que eso”.

Rechazó las acusaciones en su contra por el ataque armado sufrido por la activista Nadia Beller. (Foto: archivo).

“Quieren desestabilizar al Gobierno y ahora está con estas tácticas”, agregó Arce. La abogada también sostuvo que Beller habría “mantenido contactos políticos con Luis Arce, Luis Fernando Camacho y Evo Morales supongo que quiso entrar en el gobierno para sus favores personales” y agregó: “Estamos viendo que quiere desestabilizar al gobierno de Bolivia”, sostuvo la letrada.

La llamada de Nadia Beller a Cerimedo después del ataque

De acuerdo con la abogada, Beller llamó a Cerimedo desde el hospital mediante una comunicación en la que también habría participado una médica del centro de salud. “Ella lo llamó en el hospital, una llamada tripartita con una doctora para avisarle del atentado y él inmediatamente sacó pasaje de La Paz a Santa Cruz para venir a verla”, explicó.

La defensa busca utilizar ese episodio como uno de los elementos para cuestionar la acusación contra el asesor presidencial.

Abogada, Margarita Arce esta defendiendo al asesor presidencial, Fernando Cerimedo. (Foto: captura)

Por qué fue detenido Fernando Cerimedo en Bolivia

Cerimedo fue aprehendido durante la madrugada del martes en el aeropuerto internacional Viru Viru, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. La Fiscalía investiga su posible responsabilidad en el ataque armado contra Beller, quien recibió impactos de bala durante el episodio ocurrido en Santa Cruz de la Sierra.

En paralelo, el Ministerio Público abrió de oficio otra investigación contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito y llevó adelante allanamientos relacionados con esa causa. La defensa rechaza ambas acusaciones y sostiene que no existen pruebas suficientes que vinculen al asesor presidencial con el ataque.