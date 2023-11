Una mujer de 104 años logró que la reincorporen al padrón electoral

La solicitante de esta medida, Magdalena Fanny Córdoba, nació el 16 de agosto de 1919 y por la exclusión del padrón no pudo votar en las PASO ni en las generales de octubre. No obstante, el fallo aclaró que no supo dónde recurrir para encontrar la respuesta a su situación porque desconocía que la edad podía ser un impedimento para ejercer su derecho.