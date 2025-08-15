En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
covid-19
Argentina
SALUD

Variante "Frankenstein" del COVID: revelan que los casos en Argentina comparten un mismo patrón

Dos trabajadores de la salud y un paciente con ACV fueron diagnosticados con XFG, un sublinaje de Ómicron que crece en todo el mundo. El factor común entre los tres casos que explica los contagios.

Variante Frankenstein del COVID: revelan que los casos en Argentina comparten un mismo patrón

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que los tres casos detectados en Argentina de la variante XFG del COVID-19, que es conocida como “Frankenstein” por su origen recombinante, corresponden a pacientes de Córdoba. Se trata de un sublinaje de Ómicron que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya representa el 54,4% de los casos globales y es hoy la variante bajo seguimiento más frecuente.

Leé también Por qué le dicen "Frankenstein" a la nueva variante del COVID que avanza en la región y preocupa a la OMS
Alerta por una nueva variante de Omicron. (Foto: archivo).

Los tres diagnósticos en el país se confirmaron hace 10 días. Dos de los pacientes son trabajadores de la salud con cuadros leves, atendidos en el Hospital Rawson. Ninguno había recibido una dosis de vacuna en los últimos 12 meses, aunque ambos contaban con esquemas previos. El tercer caso es un paciente que estaba internado por un ACV isquémico en un sanatorio privado de la capital cordobesa, también sin refuerzos recientes pero vacunado anteriormente. Todos evolucionaron favorablemente y no se detectaron brotes asociados.

Vacuna argentina contra COVID-19: finalizó el ensayo clínico y se presentará en ANMAT
Vacuna argentina contra COVID-19: fue publicada en la revista científica Nature en su fase 1. (Foto: archivo)

Vacuna argentina contra COVID-19: fue publicada en la revista científica Nature en su fase 1. (Foto: archivo)

Las muestras fueron procesadas primero en el Laboratorio Central de Córdoba y luego confirmadas por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Carlos G. Malbrán”. Según el Ministerio de Salud, la situación local se da en un contexto de baja circulación del virus, con predominio de otros patógenos respiratorios y positividad menor al 10% durante gran parte de 2025.

Qué síntomas provoca la XFG

En Argentina, los cuadros detectados fueron leves. El boletín oficial menciona como síntomas más frecuentes la ronquera o disfonía persistente, fiebre, dolor de garganta, tos seca, fatiga y malestar general.

Recomendaciones de vacunación

El Ministerio de Salud nacional recuerda que todas las personas desde los 6 meses deben tener esquema primario y al menos un refuerzo en los últimos seis meses. Las frecuencias sugeridas son:

  • Alto riesgo (mayores de 50 años, embarazadas, inmunocomprometidos): refuerzo cada 6 meses.

  • Riesgo intermedio o alta exposición laboral (menores de 50 con enfermedades crónicas no inmunosupresoras, personal de salud, trabajadores estratégicos): refuerzo a los 6 meses y luego anual.

  • Riesgo bajo (6 meses a 49 años sin comorbilidades): refuerzo anual.

Los especialistas insisten en que las dosis de refuerzo fortalecen la memoria inmunológica y elevan rápidamente los anticuerpos, reduciendo la probabilidad de desarrollar formas graves de la enfermedad. Las vacunas están disponibles en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos, y pueden aplicarse junto a otras del calendario oficial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
covid-19 Argentina
Notas relacionadas
Alerta Covid-19: detectan en la Argentina los primeros casos de la variante Frankenstein
Cuáles son los síntomas de la variante "Frankestein" del Covid y qué provocan
Ataque a la ciencia: Donald Trump contra el avance de la vacuna que permitió terminar con la pandemia

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar