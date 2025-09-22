Coimas en discapacidad: lo que quedó en el teléfono de Spagnuolo y la hipótesis de Javier Milei sobre los audios

diego-spagnuolo-eduardo-lule-menem-karina-milei-martin-menem-y-romina-diez-en-una-foto-previa-a-que-estallara-el-escandalo-de-las-coimas-foto-captura-de-x-dspagnuolook-RTK52LYPZBA7TIUVDZDN4PNPFQ (1) La causa que investiga presuntas coimas en la ANDIS dio un giro clave tras el levantamiento del secreto de sumario.

Pese a los esfuerzos por recuperar los datos, los mensajes eliminados no pudieron ser recuperados, lo que representa una pérdida significativa de prueba en la investigación.

Pero las sospechas no se detienen en la maniobra digital. Vale recordar que también encontraron una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo con 80.000 dólares y 2.000 euros en efectivo, montos que no coinciden con los 25.000 dólares que había declarado al asumir el cargo.

A esto se suma un elemento que complica aún más su situación procesal: tras la filtración de los primeros audios, sus abogados defensores renunciaron a la causa, dejándolo sin representación legal formal en una investigación que avanza con rapidez.

El testimonio del consultor Fernando Cerimedo

En ese contexto, el testimonio del consultor Fernando Cerimedo ante la Justicia agregó un componente explosivo. Según declaró, el propio Spagnuolo le habría advertido al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre el funcionamiento de un supuesto esquema de coimas vinculado a la compra de medicamentos en el ámbito de la ANDIS.

Según pudo saber A24.com, Cerimedo aseguró que Spagnuolo le detalló que el encargado de "gestionar" esas maniobras era Eduardo "Lule" Menem, hombre de confianza del círculo íntimo de Karina Milei. Además, mencionó a la empresa Suizo Argentina como parte del entramado de proveedores beneficiados a cambio de retornos.

Las declaraciones de Cerimedo no sólo aportan información sobre el funcionamiento interno del presunto sistema de corrupción, sino que sitúan al más alto nivel del poder político al tanto de lo que estaba ocurriendo.

En el cierre de la semana, y por primera vez desde que se desató el escándalo, el presidente Javier Milei se refirió a los audios de la presunta corrupción al expresar, en el lanzamiento de la campaña libertaria, que son “operetas, mentiras, calumnias y difamaciones”.

Resulta evidente que el levantamiento del secreto de sumario no sólo abrió el expediente a la luz pública sino que desorienta a la Casa Rosada y enciende alarmas en el corazón del poder político.