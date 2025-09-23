En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Florencio Randazzo
Retenciones
EXCLUSIVO A24

Florencio Randazzo con Novaresio: "La quita de las retenciones es una decisión electoral"

El diputado de Provincias Unidas dijo que siempre supo que "Scioli era un oportunista”, cuestionó la gestión de Axel Kicillof y advirtió que Milei gobierna con “insensibilidad hacia los sectores más vulnerables”.

Randazzo particiipó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: A24.

Randazzo particiipó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: A24.

El diputado de Provincias Unidas, Florencio Randazzo, afirmó que siempre supo que Daniel Scioli "era un oportunista", aseguró que el gobernador bonaerense Axel Kicillof "no tiene idea de lo que es la gestión", y consideró que el anuncio del Gobierno de Javier Milei de la quita de las retenciones al campo fue una "decisión de tipo electoral".

Leé también Canela con Novaresio: "Sufrí un abuso y sentí que tenía que dar testimonio en nombre de todos los niños que lo sufrieron"
Canela participó del programa Entrevista de Luis Novaresio, (Foto: captura A24).

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novareso, el legislador manifestó su rechazo a estar viviendo un "déjà vu" al considerar que Argentina vive "nuevamente lo mismo". "La falta de dólares, la corrida cambiaria, ir al Fondo (Monetario Internacional), hablar con el Tesoro de Estados Unidos", enumeró y lanzó: "Volvemos y volvemos y reiteramos y reiteramos, en vez de corregirlo de fondo este problema".

Embed

"Entonces ajuste más ajuste", continuó y exclamó que "los planes económicos cierran con la gente adentro". Respecto a la política que aplica la administración de Milei, Randazzo consideró que "habla a las claras de la insensibilidad que tiene el Presidente y su equipo sobre los sectores más vulnerables".

"Milei no cree en el Estado. Si el Estado está ausente se agudizan las desigualdades", evaluó y advirtió que el "Gobierno tiene una visión equivocada". Al respecto, profundizó: "Se ha fanatizado con el tipo de cambio como un elemento para bajar la inflación y la inflación se puede bajar de otras maneras. Y lo decimos nosotros, que estamos de acuerdo en el equilibrio fiscal".

Respecto a las medidas de quita de retenciones anunciadas esta mañana por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el diputado reivindicó que el espacio político que integra venía "diciendo desde hace tiempo que las retenciones al sector agropecuario, como la retención a todos los sectores que exportan en la Argentina, deberían ser cero para que la Argentina tenga una política agresiva, exportadora". Pero respecto a la medida adoptada en esa dirección por el Presidente, diferenció: "Está claro que esto ha sido una decisión de tipo electoral. Termina beneficiando, estoy seguro, a los grandes exportadores que fueron los que pudieron retener hasta ahora el cereal, la mayoría de los pequeños productores y medianos ya lo han liquidado".

"¿Qué te pasa cuando lo ves a Scioli ministro de Milei?"

Randazzo tenía como aspiración ser el candidato presidencial del kirchnerismo en las elecciones de 2015, como fruto de su gestión al frente del Ministerio del Interior y Transporte, lo que lo llevó a enfrentarse al por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien finalmente fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner como el postulante del oficialismo. Al ser consultado por Novaresio sobre la mirada que tiene sobre el actual secretario de Turismo del mileísmo, el diputado opinó: "Siempre supe que Daniel era un oportunista. No me sorprende".

"Los errores que se cometían en aquel momento se terminaron agudizando un sistema que terminó siendo muy egoísta, poniendo delegados como Alberto Fernández, donde nadie se hace cargo ahora. Me ha sorprendido el grado de indignidad que llegó a tener Alberto Fernández. No pensé que llegaba a tanto", confió sobre su visión del expresidente, denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por violencia de género.

"Cristina se tiene que hacer cargo de Insaurralde, de Boudou, de Scioli, de Alberto Fernández. Milei es un emergente del hastío de años y años de fracaso de la política", diagnosticó.

Respecto a la condena que cumple la expresidenta en su domicilio de San José 1111, afirmó que le "da pena" porque, explicó que "no me parece que la Argentina tenga que terminar con sus presidentes presos". "La justicia se pronunció en diferentes instancias y la condenó", agregó sobre esa situación y aseguró que no iría a visitarla.

"No comparto para nada la posición de (Juan Manuel) Urtubey", opinó sobre su exaliado político que visitó a la expresidenta la semana anterior y será candidato a senador por Fuerza Patria. "Cuando uno mira todo lo que han dicho durante tantos años y los ve ahí digo 'Con razón la gente después no cree en nada'", reprochó.

La crítica a Kicillof por la "gestión"

"Si uno no tiene gestión, entonces ¿de qué hablamos? ¿Qué obras de infraestructura importante tiene?", recriminó sobre la provincia de Buenos Aires y ratificó sobre el gobernador Axel Kicillof: "No tiene idea de lo que es la gestión".

Y complementó con una crítica al peronismo: "Yo he renunciado al peronismo precisamente porque el peronismo se ha alejado de todo aquello que lo distinguía. Hoy es una legión de oportunistas busca cargo que lo único que aspiran es a perdurar. Ninguno quiere transformar nada".

El caso Andis

Respecto a los audios que trascendieron, adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que estaría involucrada Karina Milei, remarcó: "Yo siempre he dicho que hay que esperar a que se investigue, pero de cualquier manera me hace ruido, sobre todo cuando empiezan a decir estupideces".

Y agregó: "No nos tienen que tomar de boludo, y nos toman un poquito de boludo. Y eso es indignante".

Volvé a ver la nota completa en nuestro canal de YouTube esta noche a las 20.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Florencio Randazzo Retenciones Luis Novaresio Noticias A24 Axel Kicillof Daniel Scioli
Notas relacionadas
"Torpeza política": el cruce entre Antonio Laje y Luis Novaresio por la derrota del Gobierno en el Congreso
Loris Zanatta con Novaresio: "Jugar a la antipolítica no sirve mucho para gobernar"
Exclusivo: ¿En qué consiste el préstamo que negocia Milei con EE.UU. y qué impacto electoral espera el Gobierno?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar