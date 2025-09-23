A24.com

Así fue el debut de Polémica en el bar con Mariano Iúdica por América TV

Polémica en el Bar volvió a América TV con Mariano Iúdica al frente, figuras destacadas en la mesa y humor político con una imitación de Javier Milei.

23 sept 2025, 00:20
Este lunes Polémica en el Bar volvió a la pantalla de América TV con una nueva temporada y la conducción de Mariano Iúdica. El histórico ciclo, creado por Gerardo y Hugo Sofovich en 1963, regresó con una mesa renovada pero fiel a su esencia: debates encendidos, humor y actualidad.

El primer programa contó con la participación de Freddy Villarreal, quien volvió a ponerse en la piel de su clásico personaje Figuretti, aportando su cuota de humor y desparpajo. También se sumaron figuras de distintos ámbitos como el economista Carlos Maslatón, el actor Nazareno Casero, el director de cine Diego Recalde, los periodistas Diego Moranzoni, Javier Calvo, Juan Enrique, Gabriel Anello y Marina Calabró, el youtuber y tuitero Emanuel Danann, quienes aportaron sus miradas y estilos a las discusiones del programa.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el debate sobre la situación económica del país, en el que se analizó el respaldo del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina. En ese contexto, se destacó la baja del dólar blue y oficial registrada durante la jornada, lo que generó un intenso intercambio de opiniones entre los panelistas.

Como parte del segmento humorístico, también se sumó un imitador que sorprendió al público con una parodia del presidente Javier Milei, en medio del debate económico.

Qué dijo Mariano Iúdica de la vuelta de Polémica en el bar

Mariano Iúdica habló con PrimiciasYa y dio detalles sobre su esperado regreso a la pantalla de América TV como conductor de Polémica en el Bar.

El conductor adelantó que esta edición mantendrá el espíritu original del programa, con debates encendidos y posturas enfrentadas, pero sin perder el toque de humor que lo convirtió en un clásico de la televisión nacional. Por supuesto, no estará solo: lo acompañarán reconocidas figuras del medio que aportarán diversidad de opiniones y enriquecerán cada charla.

Iúdica se mostró entusiasmado por volver a liderar un ciclo que considera fundamental en la historia de América TV. “Muy contento y muy vertiginoso todo. La vuelta a la pantalla de América. Es un programa que siempre tiene que estar al aire. Es un formato muy querido para la gente, muy popular, que se presta para mucho juego: podés hacerlo muy serio y también banales". “Es una genialidad el título. Creo que hoy todas las mesas son Polémica en el bar. Hicimos cinco años extraordinarios, icónicos, que no se olvidan; mucho humor y emotivo. Fue un programa líder del canal durante muchos años", destacó sobre el impacto que tuvo el ciclo en el público.

Al hablar de su regreso, el conductor también remarcó lo que significa para él volver al canal donde vivió momentos clave de su carrera. “Muy contento de volver a esta casa. Me cambió la vida literalmente. Acá me hice empresario de televisión. Para mí, volver a América es volver a mi casa", expresó con emoción.

Respecto al equipo que lo acompañará en esta nueva etapa, mencionó: "Carlos Maslatón, Marina Calabró, Emmanuel Danann, Diego Recalde Javier Calvo, Diego Recalde, Diego Moranzoni. En el humor: Fredy Villarreal, Iváz Ramírez y Emiliano Senas".

"Queda trabajar, poner ideas, hacer que suceda, si la polemica sucede, estamos hechos porque la gente viene a buscar eso", concluyó con entusiasmo, dejando en claro que el objetivo es volver a conectar con el público a través del debate y el entretenimiento.

