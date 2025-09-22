¿En qué consiste el préstamo que negocia Milei con EE.UU. y qué impacto electoral espera el Gobierno?

Desde la Casa Rosada salieron a desmentir que se esté negociando un préstamo del Tesoro de 30.000 millones de dólares, y que se esté pensando en utilizarlos para avanzar en una dolarización total de la economía.

También fueron cautos a la hora de hablar de un acuerdo cerrado: “La reunión entre Milei y Trump es más una señal a los mercados para llevar tranquilidad, para los que estaban un poco inquietos la semana pasada”, dicen en Rosada y evitaron anticipar montos concretos del auxilio financiero que Milei le pedirá al Tesoro estadounidense.

Después de la reunión con Trump este martes, Milei mantendrá el encuentro que postergó el lunes con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

El apoyo de EE.UU. y el impacto electoral

trump y milei.jpg

Antes de partir este lunes hacia EE. UU. para reunirse con Donald Trump, el titular del Tesoro, Scott Bessent y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, Milei pudo festejar la reacción a la baja del dólar, el riesgo país y el rebote de las acciones.

“Qué impacto tendrá el apoyo de EE. UU. en la campaña en término electoral aún no lo sabemos, pero es una señal clara de apoyo al programa económico y al gobierno”, señalan fuentes de Casa Rosada a A24.com.

Milei decidió dar un volantazo antes de emprender su duodécimo viaje a EE. UU. y anunció la eliminación transitoria de las retenciones al campo, en lo que definió ante sus ministros en una imprevista reunión de gabinete como: “medidas extraordinarias para responder a presiones extraordinarias”.

El Gobierno considera que “el mercado está haciendo una lectura errada de la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires” que fue adversa para Milei, pero relativizan al señalar que “fue un resultado adverso en una provincia”, y apuestan a que la derrota “no se va a repetir a nivel nacional en las elecciones del 26 de octubre”.

Mientras Milei partía este lunes hacia EE. UU. convencido de que el espaldarazo de la administración de Donald Trump y el FMI lo ayudará a oxigenar un clima de sustentabilidad del plan económico, en la Casa Rosada se volvía a reunir por la tarde, la mesa política nacional y la bonaerense, para coordinar las próximas acciones de campaña de LLA.

Con el asesor Santiago Caputo, la nueva coordinadora nacional, Pilar Ramírez, los dirigentes del PRO, Cristian Ritondo y Diego Santilli, el bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, entre otros.

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

Por la mañana, Milei reunió en su despacho a la mesa política nacional, con Karina Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Martín Menem, en la que analizaron encuestas que dan ganador al gobierno el 26 de octubre pero con números muy ajustados

En el entorno de Milei se esperanzan con que para las elecciones nacionales vaya a votar más gente y apuestan a que la mayor participación sea de votantes que no apoyan al peronismo.

Se esperanzan con que “va a ser elección pareja, con LLA subiendo respecto del 7 de septiembre y Fuerza Patria bajando”, en lo que vaticinan un virtual empate técnico en la provincia de Buenos Aires, rondando los 40 puntos para uno y otro lado de la grieta.

Sostienen que mientras “LLA tiene un piso nacional de 34% y de ahí para arriba tiene posibilidades de subir, el peronismo tiene un techo del 27% para abajo”.

¿Cómo sigue la agenda de Milei en Estados Unidos?

Milei llegará a Nueva York este martes a la madrugada, y a las 10,45 tendrá su primera actividad oficial. Asistirá a la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas.