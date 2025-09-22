En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Palermo
Robo
Maltrato animal

Robo y video insólito: sacó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a nadar a su pileta

El repudiable hecho quedó registrado y muestra cómo un joven engañó a las aves con pan, las atrapó y las trasladó hasta su casa.

Robo insólito: sacó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a nadar a la pileta de su casa

Robo insólito: sacó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a nadar a la pileta de su casa

Un hecho insólito y repudiable generó indignación este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires: un joven fue filmado mientras robaba dos gansos de los Lagos de Palermo y los trasladaba hasta su casa para soltarlos en la pileta de su jardín, como si se tratara de un juego gracioso.

Leé también Drogas y robo de dólares: tres hombres, víctimas de viudas negras en Palermo
La investigación ahora depende de las cámaras de seguridad del edificio. Foto: Google Maps.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran cómo el joven de alrededor de 20 años actúa con total impunidad. Primero arroja migas de pan en la orilla del lago para que los animales se acerquen. Luego, cuando los gansos empiezan a comer, los toma bruscamente de la cabeza y los mete en un auto que estaba estacionado sobre la avenida Sarmiento.

En una segunda secuencia, ya en su domicilio, se lo ve grabando a los gansos nadando en una piscina con agua tratada con cloro, un ambiente completamente ajeno y dañino para su salud.

Embed

Riesgos para la salud de los animales

Las aves acuáticas, incluyendo a los gansos, requieren agua limpia y no tratada con químicos para realizar actividades vitales como el acicalado, la hidratación de su plumaje y la regulación de su temperatura corporal. Según especialistas en fauna urbana, el contacto prolongado con agua clorada puede provocarles irritación en las almohadillas de las patas y en la piel.

Además, si ingieren agua con cloro, pueden sufrir problemas gastrointestinales severos, incluyendo diarreas hemorrágicas que ponen en riesgo su vida. “Estos animales no están adaptados a ese tipo de agua. Sumergirlos en una pileta de natación es una forma de maltrato, aunque haya quien lo vea como una broma”, advirtieron veterinarios consultados por medios locales.

El episodio no solo constituye un robo, Al tratarse de fauna perteneciente al espacio público, sino que es un claro caso de maltrato animal. Los gansos fueron arrancados de su hábitat natural, donde pasan gran parte del día alternando entre el agua y la tierra para alimentarse de pasto y hierbas.

Al ser trasladados a una pileta de cemento con agua clorada, quedaron aislados de su comunidad y expuestos a un entorno hostil que puede afectar gravemente su bienestar.

Organizaciones de protección animal repudiaron el hecho y exigieron que se identifique al joven. Recordaron que la Ley 14.346 de Protección Animal castiga el maltrato y los actos de crueldad contra los animales con penas que van de 15 días a un año de prisión.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Palermo Robo Noticias A24
Notas relacionadas
Cayó el ladrón con la 10 de Neymar: lo detuvieron tras un violento intento de robo en Palermo
Maratón Internacional de Buenos Aires: horarios, cortes de calles y todo lo que hay que saber
Heridos, cuchillos y caos: así fue la impactante batalla campal frente a un famoso boliche de Palermo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar