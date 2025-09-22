A24.com

COMPETENCIA DIFÍCIL

Quién quedó eliminado del Team Luck Ra en el tercer round de La Voz Argentina

El Team Luck Ra enfrentó su tercer round en La Voz Argentina 2025: hubo duelos, emociones y una eliminación que dejó a todos conmovidos.

22 sept 2025, 23:58
La competencia en La Voz Argentina 2025(Telefe) sigue avanzando y este lunes fue el turno del Team Luck Ra de enfrentarse en el tercer round, una instancia decisiva que dejó a un participante afuera del certamen.

En la primera parte, se presentaron los duelos entre los participantes Lucas Barros y Federico Mestre; Emma Roach y Nathalie Aponte y Thomas Dantas y Nicolás Behringer. El coach cordobés eligió como ganadores a Federico, Nathalie y Nicolás.

Luego, los concursantes que no fueron seleccionados volvieron al escenario para una segunda oportunidad, esta vez evaluados por Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Miranda! Tras sus interpretaciones, los coaches decidieron salvar a Thomas y Lucas.

Emma, lamentablemente, quedó eliminada. "La pasé espectacularmente bien", expresó agradecida antes de despedirset. Luck Ra, por su parte, le dedicó unas palabras de aliento, destacando su potencial artístico y asegurando que espera volver a verla en su querida Córdoba.

¿Cómo fue el emotivo momento que compartieron Luck Ra y un participante en La Voz Argentina?

En La Voz Argentina 2025 (Telefe) se vivió uno de los momentos más emotivos del certamen. Luck Ra no pudo evitar quebrarse en lágrimas tras escuchar la presentación de Nicolás Behringer, uno de los concursantes más queridos por el público.

Nicolás, músico callejero con una historia personal que toca el corazón —tras la pérdida de sus padres, asumió el cuidado de su hermana menor—, se lució en el segundo round con una versión de “Nunca lo olvides”, de Airbag, que logró emocionar a todos los presentes en el estudio.

Al finalizar su actuación, el joven dedicó unas palabras a sus compañeros: “Fue para todos mis compañeros de equipo. Es para ustedes por todo lo que transitamos en este camino”.

Visiblemente emocionado, Luck Ra le respondió con sinceridad: “Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos”.

La conexión entre ambos ya se había mostrado días antes, cuando el cantante sorprendió a Nicolás en plena transmisión regalándole un celular nuevo, como reconocimiento a su compromiso y constancia en redes sociales.

En ese momento, Nicolás le agradeció con palabras que salieron del alma: “Lo que hiciste, Facu, fue estar atento a los detalles. Yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma”.

