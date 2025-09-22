Quién quedó eliminado del Team Luck Ra en el tercer round de La Voz Argentina

¿Cómo fue el emotivo momento que compartieron Luck Ra y un participante en La Voz Argentina?
En La Voz Argentina 2025 (Telefe) se vivió uno de los momentos más emotivos del certamen. Luck Ra no pudo evitar quebrarse en lágrimas tras escuchar la presentación de Nicolás Behringer, uno de los concursantes más queridos por el público.
Nicolás, músico callejero con una historia personal que toca el corazón —tras la pérdida de sus padres, asumió el cuidado de su hermana menor—, se lució en el segundo round con una versión de “Nunca lo olvides”, de Airbag, que logró emocionar a todos los presentes en el estudio.
Al finalizar su actuación, el joven dedicó unas palabras a sus compañeros: “Fue para todos mis compañeros de equipo. Es para ustedes por todo lo que transitamos en este camino”.
Visiblemente emocionado, Luck Ra le respondió con sinceridad: “Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos”.
La conexión entre ambos ya se había mostrado días antes, cuando el cantante sorprendió a Nicolás en plena transmisión regalándole un celular nuevo, como reconocimiento a su compromiso y constancia en redes sociales.
En ese momento, Nicolás le agradeció con palabras que salieron del alma: “Lo que hiciste, Facu, fue estar atento a los detalles. Yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma”.