Verano en el Parque de la Ciudad: aire libre y actividades pensadas para toda la familia

Hasta el 13 de febrero, los interesados podrán disfrutar de eventos deportivos, culturales, cine al aire libre, juegos de agua, áreas gastronómicas y diferentes servicios para pasar el calor.

Aire libre y actividades pensadas para toda la familia en el Parque de la Ciudad (Foto: Descubrir Buenos Aires).

Ya son miles las familias las que disfrutaron del “Verano en el Parque de la Ciudad”, una propuesta integral pensada para todas las edades y con una agenda de eventos de calidad.

Verano en la Ciudad te invita a disfrutar de actividades deportivas, culturales, cine al aire libre, juegos de agua, áreas gastronómicas y diferentes servicios para pasar el verano. Una invitación para reencontrarse con el Parque de la Ciudad, un espacio puesto en valor en los últimos dos años.

La programación se organiza en torno a distintos ejes que promueven el juego, el deporte, la cultura y el bienestar. Además, está presente con el Centro de Monitoreo Ciudad Limpia, una experiencia itinerante que simula una base operativa de control y seguimiento de los servicios de Higiene Urbana.

Para más información sobre el Verano en el Parque de la Ciudad

  • Parque de la Ciudad: hasta el 13 de febrero, de martes a domingo de 10 a 20 hs.
  • Acceso peatonal y estacionamiento: Av. Fernández de la Cruz 4000.
  • Acceso peatonal, únicamente: 23 de junio 4300 (Barrio Olímpico).
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
