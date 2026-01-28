Polémica en Festival de Cosquín: una artista criticó a Milei y el público reaccionó con abucheos

Jury fue la segunda artista en subir al escenario en una noche cuyo cierre estuvo a cargo de Abel Pintos. Desde el inicio, su presentación estuvo atravesada por un fuerte contenido político. Durante la interpretación de “Vuele bajo”, de Facundo Cabral, modificó la letra original para incorporar críticas al capitalismo, al extractivismo y a las guerras.

La estrofa que originalmente decía “sigue siendo niño y en paz dormirás, sin guerras ni máquinas de calcular” fue reemplazada por una versión que incluyó frases como “sin guerras, ni genocidios, conspiraciones para el lado del mal, traiciones, incendios provocados por la angurria capitalista, extractivismo obsceno ni máquinas de calcular”. Más adelante, volvió a alterar la letra para afirmar que “está equivocado si piensa encontrar en una chequera o criptomoneda la felicidad”.

Los primeros silbidos llegaron a poco más de diez minutos de iniciado el show, cuando la cantante, sobrina del cineasta Leonardo Favio, invitó a subir al escenario a la poeta Susy Shock, quien se define como “travesti sudaka”.

“Vengo con muchos amigos porque en estos tiempos de tanta crueldad, de tanta violencia y de tanto miedo, lo que tenemos que hacer urgentemente es no estar solos y armar comunidad”, expresó Jury, antes de recordar que durante “las épocas durísimas del macrismo” había encontrado refugio en la música de Shock. Esa mención desató una primera tanda de silbidos.

La situación se tensó aún más cuando Susy Shock tomó la palabra y lanzó: “Gracias porque es un folclore que no es ningún alcahuete del poder de turno”. Esa frase fue interpretada como una referencia directa al paso de Milei por Jesús María y generó una nueva ola de abucheos.

Minutos después, cuando Jury intentó interactuar con el público y preguntó si la estaban pasando bien, desde abajo del escenario respondió un rotundo “Nooo”. La escena se repitió cuando propuso cantar una chacarera más. Pese a la negativa mayoritaria, la artista insistió y logró continuar el show con el apoyo de un grupo reducido de asistentes.

Tras finalizar su presentación, Jury dialogó con distintos medios y aseguró que le parecía legítimo que el público se expresara, aun cuando no coincidiera con su postura. “Me quedo con lo mejor. Este público fue extraordinario”, sostuvo.

Susy Shock, en tanto, también se refirió a lo ocurrido en declaraciones a Cadena 3 y afirmó: “Hay un folclore cómplice del poder. Tenemos que decir que no somos de ese folklore”.

Por su parte, Abel Pintos se sumó al debate y remarcó que la política siempre estuvo presente en los escenarios. “Muchos grandes ídolos de la música popular han utilizado su canto para expresar sus ideas. No es algo nuevo”, afirmó, y agregó: “No me parece que esté mal, vivimos en democracia, gracias a Dios”.

Tras la controversia, la cantante habló con AM530 y aseguró que su intención no fue confrontar. “Es sencillamente decir lo que pienso con total libertad, sin miedo”, explicó.

“Al otro le jode, le hiere, le duele lo que digo, está bien, pero no es mi intención”, agregó. Sin embargo, fue tajante al definir el rol del arte y la cultura en el contexto actual: “Estamos en guerra. Hay que posicionarse. El escenario hoy es un campo de batalla”, sentenció la artista tras su polémica presentación en Cosquín.