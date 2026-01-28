Fátima Florez confesó qué le dijo Javier Milei al oído en pleno show

“Estoy muy movilizada con lo que pasó ayer. Está siendo una gira muy fuerte, pero anoche la energía era la de un estadio de fútbol. Yo de por sí tengo mucha energía, pero a eso a una la eleva”, dijo la actriz.

Y agregó: “Yo la otra vez por ahí estaba un poco más nerviosa, pero esta vez fue más relajada. Yo nunca me creí ese cuento de primera dama ni ninguna de esas tilingadas. Lo hicimos desde otro lugar”.

Luego, María Fernanda Callejón le consultó puntualmente qué fue lo que charlaron al oído cuando se encontraban en el escenario y la humorista contó qué se dijeron en ese instante.

“Me dijo ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz’. Y yo le dije ‘somos, somos’. Fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto. Fue muy lindo”, explicó feliz por volver a ver a Javier Milei y la forma en que fluyó todo.

Y respecto al vínculo sentimental que mantuvieron durante casi un año, Fátima reconoció: “Siempre digo que tuvimos un vínculo poco convencional, porque acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y 2024 finalizó lo que es la pareja".

"Fue una pareja relativamente corta porque fue menos de un año. Cuando hay algo más allá de una calentura, que puede pasar y no está mal, yo creo que tenemos un vínculo con una profundidad de charlas, de pensamientos y hasta incluso de no hablarse y saber lo que el otro está pensando”, concluyó Fátima Florez.

Por qué se separaron Fátima Florez y Javier Milei

En abril de 2024, el presidente Javier Milei comunicó desde las redes sociales el final de su relación con Fátima Florez luego de varios meses juntos y explicó los motivos de la decisión que tomaron en conjunto.

"Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa", comenzó explicando el mandatario mientras se encontraba de viaje en Estados Unidos.

En el texto resaltó el tiempo que lleva sus tareas y el tiempo que eso le lleva para continuar adelante con el vínculo: "Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos".

"Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", finalizó Milei dejando en claro que la separación se dio en buenos términos.