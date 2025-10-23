En vivo Radio La Red
Video: así fue el brutal choque de dos camiones, un auto y una camioneta en la Ruta 9 que dejó tres muertos

Las cámaras de la Municipalidad de Campana captaron el trágico momento en que uno de los vehículos de alto porte pierde el control y se cruza de mano provocando el horror.

La Ruta 9 Panamericana fue escenario de un brutal accidente este jueves a la altura del kilómetro 73, en el partido bonaerense de Campana. Dos camiones —ambos incendiados— y dos autos particulares colisionaron violentamente, provocando tres muertos y dos heridos que fueron trasladados al Hospital de Campana y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio.

Brutal choque en el centro de Córdoba. (Foto: gentileza La Voz)

El siniestro, que generó un incendio de grandes proporciones, paralizó por completo la circulación en ambos sentidos y provocó una congestión de más de cinco kilómetros. Según los primeros reportes, uno de los camiones que viajaba hacia Rosario perdió el control, cruzó al carril contrario y arrastró a un auto que circulaba en el mismo sentido.

En ese instante, otro camión —que se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires— impactó de frente contra la primera formación, generando una explosión y un incendio inmediato.

Los vehículos involucrados fueron identificados como dos camiones Iveco, un Citroën C4 y una Peugeot Partner. Uno de los camiones transportaba bobinas metálicas, mientras que el otro llevaba zanahorias. Las tres víctimas fatales murieron calcinadas dentro de los vehículos, según confirmaron fuentes policiales.

El video del momento del impacto

Horas después del siniestro, se difundió un video impactante que muestra el momento exacto del choque. En las imágenes puede verse cómo uno de los camiones sufre un desperfecto, se cruza de carril y arrastra a un auto, antes de chocar de lleno con otro vehículo.

En cuestión de segundos, las llamas envuelven las cabinas de los camiones y los autos quedan aplastados.

El Citroën terminó prensado bajo los camiones, lo que generó un foco ígneo en el motor. La Peugeot Partner, en tanto, quedó aplastada entre el segundo camión y el guardarraíl, completamente destruida. Las cabinas de ambos camiones quedaron carbonizadas, mientras el humo negro cubría la autopista y reducía la visibilidad en la zona.

Caos vehicular y operativo de emergencia

Tras el accidente, el tránsito en la Panamericana fue totalmente interrumpido. Los vehículos fueron desviados por la Colectora Sur y el puente de Otamendi, mientras los Bomberos Voluntarios, personal de Autopistas del Sol y efectivos policiales trabajaron para apagar las llamas y remover los restos de los vehículos.

Las tareas de peritaje y limpieza se extendieron hasta altas horas de la tarde, y el tránsito en dirección a Capital Federal permaneció completamente varado. El hecho ocurrió a pocos metros del Parque Industrial de Campana, una zona donde es frecuente la circulación de camiones de carga pesada.

