Video: así fue el brutal choque de dos camiones, un auto y una camioneta en la Ruta 9 que dejó tres muertos

El video del momento del impacto

Horas después del siniestro, se difundió un video impactante que muestra el momento exacto del choque. En las imágenes puede verse cómo uno de los camiones sufre un desperfecto, se cruza de carril y arrastra a un auto, antes de chocar de lleno con otro vehículo.

En cuestión de segundos, las llamas envuelven las cabinas de los camiones y los autos quedan aplastados.

El Citroën terminó prensado bajo los camiones, lo que generó un foco ígneo en el motor. La Peugeot Partner, en tanto, quedó aplastada entre el segundo camión y el guardarraíl, completamente destruida. Las cabinas de ambos camiones quedaron carbonizadas, mientras el humo negro cubría la autopista y reducía la visibilidad en la zona.

Las autoridades confirmaron que hay tres víctimas fatales,

Caos vehicular y operativo de emergencia

Tras el accidente, el tránsito en la Panamericana fue totalmente interrumpido. Los vehículos fueron desviados por la Colectora Sur y el puente de Otamendi, mientras los Bomberos Voluntarios, personal de Autopistas del Sol y efectivos policiales trabajaron para apagar las llamas y remover los restos de los vehículos.

Las tareas de peritaje y limpieza se extendieron hasta altas horas de la tarde, y el tránsito en dirección a Capital Federal permaneció completamente varado. El hecho ocurrió a pocos metros del Parque Industrial de Campana, una zona donde es frecuente la circulación de camiones de carga pesada.