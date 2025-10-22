En vivo Radio La Red
Tragedia aérea en Venezuela: dos muertos al caer una avioneta en el aeropuerto de Paramillo

La aeronave se incendió durante el despegue en el aeropuerto en Táchira e investigan las causas del accidente. Las impactantes imágenes del hecho.

Una avioneta tipo PAY1, matrícula YV1443, se precipitó a tierra este miércoles durante el despegue en el Aeropuerto de Paramillo, estado Táchira, en la frontera entre Venezuela y Colombia. El accidente provocó la muerte de los dos tripulantes a bordo y generó un incendio que destruyó por completo la aeronave.

El hecho fue confirmado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), que detalló en un comunicado que el siniestro ocurrió durante la fase inicial del despegue. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y rescate, con la intervención de los Bomberos Aeronáuticos y equipos de Protección Civil Táchira.

“Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, despegando del Aeropuerto de Paramillo, durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. Lamentablemente, en el mismo resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo”, informó el organismo en sus redes oficiales.

Según los testimonios y videos difundidos en redes sociales, la avioneta logró despegar, pero perdió estabilidad a los pocos segundos, se desvió hacia un costado y terminó estrellándose contra la pista, lo que provocó una explosión y una gran bola de fuego visible desde varios puntos del aeropuerto.

Las víctimas fueron identificadas de manera extraoficial como Toni Bortone y Juan Maldonado, ambos tripulantes de la aeronave.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el accidente podría haberse originado por la explosión de un neumático durante la maniobra de despegue. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación y será la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) la encargada de determinar las causas exactas.

Reacciones y primeras hipótesis

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana trabajaron intensamente para sofocar el fuego, resguardar el área y recopilar evidencias que permitan esclarecer el siniestro.

El presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles, confirmó que la aeronave pertenecía a la entidad financiera y que él mismo la había utilizado un día antes del accidente.

Una aeronave tipo PAY1, matr&iacute;cula YV1443.&nbsp;

Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443.

Ayer, haciendo patria y luchando por lo que es el Táchira, su Banco Sofitasa, volé a Apure. Regresé a las cinco de la tarde al aeropuerto de Paramillo. Hoy, hace poco, los pilotos que me llevaron cayeron. Hubo un accidente aquí”, expresó conmovido el empresario.

Qué investigan las autoridades

La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil permanece en la zona del siniestro para analizar si hubo una falla mecánica, un error humano o factores externos, como condiciones de pista o ambientales, que hayan influido en la tragedia.

El área del aeropuerto fue cerrada temporalmente mientras los peritos realizaban las tareas de remoción de escombros y recolección de pruebas.

El accidente de Paramillo se suma a una serie de siniestros aéreos recientes en Venezuela, que vuelven a poner el foco en la seguridad de las operaciones aeronáuticas y el mantenimiento de las flotas privadas del país.

