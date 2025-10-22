Tragedia aérea en Venezuela: dos muertos al caer una avioneta en el aeropuerto de Paramillo. 

Las víctimas fueron identificadas de manera extraoficial como Toni Bortone y Juan Maldonado, ambos tripulantes de la aeronave.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el accidente podría haberse originado por la explosión de un neumático durante la maniobra de despegue. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación y será la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) la encargada de determinar las causas exactas.

Reacciones y primeras hipótesis

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana trabajaron intensamente para sofocar el fuego, resguardar el área y recopilar evidencias que permitan esclarecer el siniestro.

El presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles, confirmó que la aeronave pertenecía a la entidad financiera y que él mismo la había utilizado un día antes del accidente.

Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443.

“Ayer, haciendo patria y luchando por lo que es el Táchira, su Banco Sofitasa, volé a Apure. Regresé a las cinco de la tarde al aeropuerto de Paramillo. Hoy, hace poco, los pilotos que me llevaron cayeron. Hubo un accidente aquí”, expresó conmovido el empresario.

Qué investigan las autoridades

La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil permanece en la zona del siniestro para analizar si hubo una falla mecánica, un error humano o factores externos, como condiciones de pista o ambientales, que hayan influido en la tragedia.

El área del aeropuerto fue cerrada temporalmente mientras los peritos realizaban las tareas de remoción de escombros y recolección de pruebas.

El accidente de Paramillo se suma a una serie de siniestros aéreos recientes en Venezuela, que vuelven a poner el foco en la seguridad de las operaciones aeronáuticas y el mantenimiento de las flotas privadas del país.