Furia
Chile
Video exclusivo

Gritos, empujones y polémica: así fue la llegada de Furia Scaglione a un reality en Chile

Furia exporta su intensidad y está volviendo loco a todos en un reality en Chile: gritos, peleas, empujones. Mirá las imágenes de los problemas.

La argentina más polémica del año lo hizo otra vez: Furia Scaglione, la ex participante de Gran Hermano 2024, desembarcó en Chile para participar del reality El Internado y, fiel a su estilo, en menos de 24 horas ya generó gritos, enojo y hasta empujones dentro de la casa más caliente del país vecino.

Leé también Furia, amenazas y hostigamiento a Lola del Carril por una "chicana" a Chile que salió mal
El programa, que se transmite por Mega y MegaGo, había prometido una temporada “explosiva” con la incorporación de una figura extranjera. Lo que no imaginaron es que la argentina más intensa de la televisión llegaría para poner todo patas para arriba desde el minuto uno.

El ingreso de Juliana “Furia” Scaglione fue presentado como una “sorpresa internacional”. En el avance del capítulo que difundió el canal chileno, se la ve entrando al reality con su energía desbordante, mirada desafiante y tono provocador, mientras el resto de los participantes no pueden ocultar su incomodidad.

¿Y esta quién es?”, se escucha decir a una concursante apenas la ve cruzar la puerta. “Soy Furia, y vengo a jugar fuerte”, responde la argentina, con esa mezcla de seguridad y picardía que la convirtió en uno de los personajes más comentados de la televisión argentina en los últimos años.

Apenas horas después de su ingreso, los conflictos estallaron. Según las imágenes del adelanto, Furia habría discutido con varios participantes, levantando la voz, interrumpiendo y enfrentando directamente a quienes intentaron marcarle límites.

Testigos dentro del set aseguran que incluso hubo empujones y portazos durante una actividad grupal. Entró al programa en moto y se ubicó junto a la conductora del ciclo, la reconocida Laura Bozzo, abogada y presentadora peruana nacionalizada mexicana, que también forma parte del show.

En las primeras grabaciones ya habría protagonizado un cruce con Adrián Pedraja, actor y ex futbolista español de 35 años, conocido por su participación en series como Élite y El secreto de Puente Viejo.

Furia Chile Gran Hermano
