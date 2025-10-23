Gritos, empujones y polémica: así fue la llegada de Furia Scaglione a un reality en Chile

Apenas horas después de su ingreso, los conflictos estallaron. Según las imágenes del adelanto, Furia habría discutido con varios participantes, levantando la voz, interrumpiendo y enfrentando directamente a quienes intentaron marcarle límites.

Testigos dentro del set aseguran que incluso hubo empujones y portazos durante una actividad grupal. Entró al programa en moto y se ubicó junto a la conductora del ciclo, la reconocida Laura Bozzo, abogada y presentadora peruana nacionalizada mexicana, que también forma parte del show.

En las primeras grabaciones ya habría protagonizado un cruce con Adrián Pedraja, actor y ex futbolista español de 35 años, conocido por su participación en series como Élite y El secreto de Puente Viejo.