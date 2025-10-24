A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LO ÚLTIMO

El impactante video del momento en que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, sale esposado y detenido

Minutos antes de la medianoche del jueves, Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, salió del edificio donde vive, ubicado en el barrio porteño de Palermo, detenido y esposado.

24 oct 2025, 00:23
El impactante video del momento en que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, sale esposado y detenido
El impactante video del momento en que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, sale esposado y detenido

El impactante video del momento en que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, sale esposado y detenido

Minutos antes de la medianoche del jueves, en Polémica en el bar (América TV), mostraron las imágenes del momento en que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, salió del edificio donde vive, ubicado en el barrio porteño de Palermo, detenido y esposado.

La detención se concretó luego de que la cantante de Bandana haya permanecido encerrada durante todo el día. Según trascendió, García Gómez habría mantenido a Lowrdez retenida en una habitación, incluso cuando los efectivos policiales ingresaron al lugar con la orden de allanamiento ya emitida.

Leé también

Quién es Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández: del bajo perfil a una detención que conmociona al país

quien es leandro garcia gomez, el novio de lowrdez fernandez: del bajo perfil a una detencion que conmociona al pais

Además, informaron que Lowrdez se encontraba sedada y en estado de shock, sin posibilidad de comunicarse con el exterior. La intervención policial se produjo tras la insistencia de los vecinos, quienes alertaron movimientos extraños y ruidos provenientes del departamento. "Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí", contó Yanina Latorre en LAM (América TV).

Además, la panelista, con información de primera mano, reveló: "Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada".

Embed

¿Qué contó el padre de Lowrdez Fernández sobre Leandro García Gómez?

Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, presentó una denuncia tras perder contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre. A raíz de esta situación, la Justicia tomó intervención y durante la mañana del jueves, efectivos policiales se dirigieron al departamento de Leandro García Gómez, pareja de la cantante, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En medio del creciente temor por el estado de la artista, reconocida por su paso en Bandana, su padre Omar Fernández se expresó en el streaming Ya fue todo, donde no ocultó su enojo hacia el novio de su hija.

“Para serte sincero, no tengo buena relación con Leandro. Como padre te diría que más de una vez tuve la fantasía de agarrar un bate de béisbol y partirle la rodilla”, confesó visiblemente afectado por el contexto que atraviesa su familia.

En esa misma línea, Omar hizo referencia al vínculo conflictivo entre Lowrdez y Leandro: “Sé que suena grave, pero no estoy conforme con esa persona. Tengo que respetar la decisión de mi hija, es una persona de 44 años, no es una nena”.

“Lo conozco a Leandro, pero él conmigo puede ser maravilloso y en la privacidad ser una bestia”, añadió durante la charla con Alejandro Castelo, dejando entrever sus sospechas sobre el comportamiento del ex y su doble cara.

Al ser consultado sobre posibles episodios de violencia, el padre de la cantante fue claro: “No puedo confirmar la violencia que pudo haber habido, salvo los moretones de la cara que fueron reales. Ella se recuperó de esa situación y supongo que no sigue enamorada de esa persona”.

“Estaba enamorada, se reconcilió y supongo que él la manipuló para que retire la denuncia”, concluyó, haciendo referencia al regreso de Lowrdez con García Gómez, quien había sido denunciado públicamente por ella en 2022 tras mostrar su rostro con hematomas. Años más tarde, él le pidió disculpas mediante un posteo en redes sociales.

lowrdes fernandez

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lowrdez Fernández

Lo más visto