El impactante video del momento en que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, sale esposado y detenido

Embed

¿Qué contó el padre de Lowrdez Fernández sobre Leandro García Gómez?

Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, presentó una denuncia tras perder contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre. A raíz de esta situación, la Justicia tomó intervención y durante la mañana del jueves, efectivos policiales se dirigieron al departamento de Leandro García Gómez, pareja de la cantante, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En medio del creciente temor por el estado de la artista, reconocida por su paso en Bandana, su padre Omar Fernández se expresó en el streaming Ya fue todo, donde no ocultó su enojo hacia el novio de su hija.

“Para serte sincero, no tengo buena relación con Leandro. Como padre te diría que más de una vez tuve la fantasía de agarrar un bate de béisbol y partirle la rodilla”, confesó visiblemente afectado por el contexto que atraviesa su familia.

En esa misma línea, Omar hizo referencia al vínculo conflictivo entre Lowrdez y Leandro: “Sé que suena grave, pero no estoy conforme con esa persona. Tengo que respetar la decisión de mi hija, es una persona de 44 años, no es una nena”.

“Lo conozco a Leandro, pero él conmigo puede ser maravilloso y en la privacidad ser una bestia”, añadió durante la charla con Alejandro Castelo, dejando entrever sus sospechas sobre el comportamiento del ex y su doble cara.

Al ser consultado sobre posibles episodios de violencia, el padre de la cantante fue claro: “No puedo confirmar la violencia que pudo haber habido, salvo los moretones de la cara que fueron reales. Ella se recuperó de esa situación y supongo que no sigue enamorada de esa persona”.

“Estaba enamorada, se reconcilió y supongo que él la manipuló para que retire la denuncia”, concluyó, haciendo referencia al regreso de Lowrdez con García Gómez, quien había sido denunciado públicamente por ella en 2022 tras mostrar su rostro con hematomas. Años más tarde, él le pidió disculpas mediante un posteo en redes sociales.