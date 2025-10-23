En vivo Radio La Red
Actualidad
Trenes
Choque
San Miguel

Impactante choque de trenes en la estación Lemos: al menos 12 heridos en el Ferrocarril Urquiza

Dos formaciones colisionaron en Campo de Mayo, en San Miguel. Personal del SAME, Bomberos y Policía Federal, trabajaron en el lugar al tiempo que el servicio permaneció interrumpido.

Impactante choque de trenes en la estación Lemos. 

Impactante choque de trenes en la estación Lemos. 

Un grave accidente ferroviario se registró esta tarde en la estación General Lemos del Ferrocarril General Urquiza, en la localidad bonaerense de Campo de Mayo. Según informaron fuentes policiales, dos formaciones chocaron mientras ingresaban a la estación terminal, en el partido de San Miguel, dejando un saldo de al menos 12 personas heridas y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado.

Brutal choque en el centro de Córdoba. (Foto: gentileza La Voz)

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a las víctimas en el lugar. La mayoría sufrió golpes leves, aunque un hombre debió ser trasladado a un hospital zonal con cortes en las piernas.

El accidente ocurrió durante la tarde, cuando ambos trenes se aproximaban a las vías finales de la estación General Lemos, una de las más transitadas del ramal Urquiza. Testigos relataron que el choque generó un fuerte estruendo y la posterior evacuación de los pasajeros.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Federal y personal de emergencia, que asistieron a los heridos y coordinaron la evacuación preventiva. Como medida de seguridad, el servicio del Ferrocarril Urquiza fue interrumpido por completo hasta nuevo aviso.

Captura

Investigación y medidas preventivas

Autoridades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y del Ministerio de Transporte iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Una de las hipótesis principales apunta a una falla en el cambio de vías, aunque no se descarta un posible error humano o de señalización.

Especialistas del sector remarcaron que “la falta de modernización en los sistemas de control automático” aumenta el riesgo de este tipo de incidentes. Desde el gremio La Fraternidad pidieron una revisión integral de los protocolos de seguridad y mejoras en la comunicación entre las formaciones.

Embed

Cómo fue el operativo tras el choque de dos trenes del Urquiza

Minutos después del impacto, personal del SAME, Bomberos y Policía Federal acudieron al lugar para asistir a los pasajeros. En total, 12 personas fueron atendidas, la mayoría por golpes leves y crisis nerviosas, mientras que un hombre sufrió cortes en las piernas y fue trasladado al Hospital de San Miguel.

Desde el SAME informaron que “ninguno de los heridos reviste gravedad”. El servicio de la línea Urquiza quedó interrumpido en ambos sentidos mientras se realizaban las tareas de remoción y peritaje. Técnicos de Metrovías trabajaron para revisar el sistema de vías y frenos, y garantizar la seguridad antes de reanudar los servicios.

