Fernando Burlando con Novaresio: "Mi objetivo es ser presidente de la Argentina"

En cuanto a la presidencia de Javier Milei, afirmó que "no lo voté" pero, sin embargo, reconoció que su llegada a la Casa Rosada le generó "muchísimas esperanzas". "Se rompieron. Se terminaron de romper con Libra", lamentó sobre la figura presidencial y el escándalo en el que se vio envuelto por la promoción de la criptomoneda Libra.

"Él pensó que el pueblo con su su voto le daba este carta blanca para el destrato y se equivocó. Es fácil: la droga, no. La crueldad, no. A los jubilados, no. A los niños no. A la discapacidad, menos", marcó sobre Milei y lanzó sobre su Gobierno: "Yo creo que hay crueldad".