Política
Fernando Burlando
Fernando Burlando con Novaresio: "Mi objetivo es ser presidente de la Argentina"

El candidato a diputado nacional por Buenos Aires de Propuesta Federal aseguró que “Argentina está en terapia intensiva permanente” y dijo que su meta es llegar a la presidencia.

Fernando Burlando participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: A24).

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido Propuesta Federal (PRO-FED), Fernando Burlando, destacó que su "objetivo" en la política "es ser presidente" y diagnóstico que "Argentina está en una situación de terapia intensiva permanente".

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Burlando confió: "Si tengo la oportunidad de entrar ahora en el camino de la política, mi objetivo es ser presidente. Y obviamente, si no ingreso, porque no le guste a la gente o no confía en mí, volveré a mi casa con mi felicidad".

Respecto a la situación en la que se encuentra el país, evaluó que "Argentina está en una situación de terapia intensiva permanente" y agregó: "Está convulsionando". "Hay una situación con (José Luis) Espert que habla del narcotráfico. Que está en la villa, que está en el barrio humilde, que está en la política. La posibilidad del narcoestado, está. La posibilidad de transformarnos en la nada misma, también está", analizó el también abogado penalista.

Además, se posicionó "a favor de de la despenalización" de la tenencia de drogas para uso personal y señaló: "La persona que cae en las redes de la droga es realmente una víctima".

En cuanto a la presidencia de Javier Milei, afirmó que "no lo voté" pero, sin embargo, reconoció que su llegada a la Casa Rosada le generó "muchísimas esperanzas". "Se rompieron. Se terminaron de romper con Libra", lamentó sobre la figura presidencial y el escándalo en el que se vio envuelto por la promoción de la criptomoneda Libra.

"Él pensó que el pueblo con su su voto le daba este carta blanca para el destrato y se equivocó. Es fácil: la droga, no. La crueldad, no. A los jubilados, no. A los niños no. A la discapacidad, menos", marcó sobre Milei y lanzó sobre su Gobierno: "Yo creo que hay crueldad".

