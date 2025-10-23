A24.com

Así trasladaron a Lowrdez Fernández al hospital en ambulancia en medio de su crítico estado de salud

Tras horas de incertidumbre, la cantante Lowrdez Fernández fue hallada en el domicilio de su pareja, Leandro García Gómez, quien quedó detenido.

23 oct 2025, 23:25
Tras varias horas de angustia e incertidumbre por la desaparición de Lowrdez Fernández, integrante del grupo Bandana, finalmente se autorizó el allanamiento en el domicilio de Leandro García Gómez, su pareja.

El procedimiento policial se llevó a cabo 12 horas después del primer intento de ingreso al departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Durante el operativo, que contó con la presencia de la policía científica, el hombre fue detenido en un contexto de gran tensión y creciente preocupación por el estado físico y emocional de la artista.

En el programa Pasó en América (América TV) se dio a conocer cómo fue el momento en el que trasladaron a Lowrdez en una ambulancia hacia el Hospital Fernández. "Va caminando con mucha dificultad, ya la subieron a la ambulancia. Efectivamente no está está bien", relató la cronista Dolores Villalba.

"Por eso la llevan en el SAME para poder asistirla y garantizar su bienestar físico que en este momento no es el mejor", remarcó la periodista.

Los detalles del delicado estado de salud en el que fue encontrada Lowrdez Fernández

Lowrdez Fernández fue rescatada por efectivos de la Policía de la Ciudad junto al personal del SAME en el departamento de Leandro García Gómez, ubicado en Palermo. La artista se encontraba en condiciones críticas. Según trascendió, presentaba indicios de sobredosis y no podía reaccionar por sus propios medios.

La intervención se concretó luego de que vecinos y personas cercanas a la cantante alertaran sobre su ubicación y el delicado estado en el que se encontraba. Una vez que lograron ingresar al lugar, los agentes y el equipo médico actuaron de inmediato y trasladaron a Lowrdez a un centro asistencial para recibir atención urgente.

"Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí", relató Yanina Latorre en LAM (América TV).

La panelista, con acceso a información directa, compartió detalles que generaron conmoción en el estudio: "Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada".

