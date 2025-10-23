Así trasladaron a Lowrdez Fernández al hospital en ambulancia en medio de su crítico estado de salud

Embed

Los detalles del delicado estado de salud en el que fue encontrada Lowrdez Fernández

Lowrdez Fernández fue rescatada por efectivos de la Policía de la Ciudad junto al personal del SAME en el departamento de Leandro García Gómez, ubicado en Palermo. La artista se encontraba en condiciones críticas. Según trascendió, presentaba indicios de sobredosis y no podía reaccionar por sus propios medios.

La intervención se concretó luego de que vecinos y personas cercanas a la cantante alertaran sobre su ubicación y el delicado estado en el que se encontraba. Una vez que lograron ingresar al lugar, los agentes y el equipo médico actuaron de inmediato y trasladaron a Lowrdez a un centro asistencial para recibir atención urgente.

"Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí", relató Yanina Latorre en LAM (América TV).

La panelista, con acceso a información directa, compartió detalles que generaron conmoción en el estudio: "Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada".