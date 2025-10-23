Tragedia en la Panamericana: al menos tres muertos tras el choque e incendio de dos camiones y dos autos

Embed

Incendio, caos y operativo de emergencia

El fuego se expandió rápidamente debido al material transportado por los camiones —uno cargado con bobinas metálicas y otro con zanahorias—, lo que generó una densa columna de humo visible desde varios kilómetros.

El acceso de los bomberos se vio dificultado por el embotellamiento de vehículos, aunque finalmente lograron sofocar las llamas tras un intenso trabajo.

Uno de los autos quedó aplastado bajo los camiones, lo que habría originado el foco inicial del incendio en el motor del vehículo. Por el siniestro, Autopistas del Sol cortó el tránsito en toda la calzada y desvió a los vehículos.

Qué se sabe hasta el momento

El accidente ocurrió en las inmediaciones del Parque Industrial de Campana, una zona de alto tránsito de camiones y transportes de carga. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal de Autopistas del Sol, mientras la Fiscalía de Campana investiga las causas del siniestro.

Hasta el momento no se difundieron las identidades de las víctimas. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la autopista y los testimonios de testigos para determinar si el siniestro fue consecuencia de una maniobra imprudente o una falla mecánica.