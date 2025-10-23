En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Tragedia
Panamericana
Impactantes imágenes

Tragedia en la Panamericana: al menos tres muertos tras el choque e incendio de dos camiones y dos autos

El accidente ocurrió a la altura de Campana cuando uno de los vehículos de alto porte perdió el control y se cruzó al carril impactando en contra otro transporte con acoplado lo que desató el horror.

Al menos tres muertos tras el choque e incendio de dos camiones y dos autos. 

Al menos tres muertos tras el choque e incendio de dos camiones y dos autos. 

Una tragedia vial sacudió este jueves a la altura del kilómetro 73 de la Ruta 9 Panamericana, en el partido bonaerense de Campana, El choque entre dos camiones y dos automóviles provocó un incendio de gran magnitud, con un saldo de al menos tres personas fallecidas y dos heridos que fueron trasladados de urgencia al Hospital de Campana.

Leé también Impactante choque frontal en Bahía Blanca: cinco heridos y un auto envuelto en llamas
impactante choque frontal en bahia blanca: cinco heridos y un auto envuelto en llamas

El siniestro obligó a interrumpir completamente el tránsito en ambos sentidos, generando una congestión de más de diez kilómetros, mientras los Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar las llamas y rescatar a las víctimas.

Según las primeras pericias, un camión que se dirigía hacia Rosario perdió el control e impactó contra un automóvil. A raíz de ese primer choque, otro camión que viajaba en sentido contrario (hacia Capital Federal) cruzó de carril y colisionó de frente con el vehículo y con otro camión, lo que provocó el incendio inmediato de las unidades de carga.

Los vehículos involucrados fueron identificados como dos camiones marca Iveco, un Citroën C4 y una camioneta Peugeot Partner. Las tres víctimas habrían muerto calcinadas dentro de los rodados, según informaron en A24, aunque no dieron detalles de los fallecimientos.

Embed

Incendio, caos y operativo de emergencia

El fuego se expandió rápidamente debido al material transportado por los camiones —uno cargado con bobinas metálicas y otro con zanahorias—, lo que generó una densa columna de humo visible desde varios kilómetros.

El acceso de los bomberos se vio dificultado por el embotellamiento de vehículos, aunque finalmente lograron sofocar las llamas tras un intenso trabajo.

Uno de los autos quedó aplastado bajo los camiones, lo que habría originado el foco inicial del incendio en el motor del vehículo. Por el siniestro, Autopistas del Sol cortó el tránsito en toda la calzada y desvió a los vehículos.

Captura

Qué se sabe hasta el momento

El accidente ocurrió en las inmediaciones del Parque Industrial de Campana, una zona de alto tránsito de camiones y transportes de carga. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal de Autopistas del Sol, mientras la Fiscalía de Campana investiga las causas del siniestro.

Hasta el momento no se difundieron las identidades de las víctimas. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la autopista y los testimonios de testigos para determinar si el siniestro fue consecuencia de una maniobra imprudente o una falla mecánica.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tragedia Panamericana Muertos
Notas relacionadas
Brutal choque en el centro de Córdoba: un auto perdió el control y atropelló a varios peatones
Luis Advíncula, denunciado por un fuerte choque: las imágenes que complican al jugador de Boca
Salieron a probar su nuevo auto de rally y el final fue desgarrador e inesperado

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar