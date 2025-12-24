Cómo funcionarán los servicios públicos en CABA durante Nochebuena y Navidad

Colectivos

De acuerdo con la información oficial, los colectivos circularán el 24 de diciembre con cronograma de fin de semana, lo que implica menor frecuencia respecto de un día hábil. El 25 de diciembre, en tanto, el esquema será similar al de feriados, por lo que los tiempos de espera podrían extenderse aún más.

Trenes

En el caso de los ferrocarriles metropolitanos, el funcionamiento será el siguiente:

Belgrano Sur: servicio con horario de sábado el 24.

Línea Mitre: cronograma de sábado el 24 y horario de domingos y feriados el 25.

Líneas Roca y Sarmiento: esquema similar al de domingos y feriados.

Línea San Martín: funcionará el 24 como día hábil, una excepción dentro del sistema ferroviario.

Las autoridades recomendaron consultar los horarios actualizados antes de viajar, especialmente para quienes deban trasladarse durante la noche del 24 o la mañana del 25.

Subte y Premetro: horarios especiales en Nochebuena

El subte porteño también tendrá modificaciones importantes durante Nochebuena. El 24 de diciembre, todas las líneas finalizarán su servicio antes de las 22, mientras que el 25 funcionarán con horario de feriado.

Los últimos servicios de cada línea el 24:

Línea A: San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada: 21.06 Plaza de Mayo-Casa Rosada a San Pedrito: 21.32

Línea B: Rosas a Leandro N. Alem: 21.02 Leandro N. Alem a Rosas: 21.32

Línea C: A Retiro: 21.35 A Constitución: 21.48

Línea D: A Catedral: 21.07 A Congreso de Tucumán: 21.38

Línea E: A Retiro: 21.00 A Plaza de los Virreyes-Eva Perón: 21.32

Línea H: Hospitales a Facultad de Derecho: 21.54 Facultad de Derecho a Hospitales: 21.32



Premetro

Intendente Saguier a Centro Cívico: 21.07

Centro Cívico a Intendente Saguier: 21.38

Intendente Saguier a General Savio: 20.55

General Savio a Intendente Saguier: 21.27

El 25 de diciembre, tanto el subte como el Premetro funcionarán con cronograma de feriado.

Hospitales y salud: guardias activas las 24 horas

En materia de salud, el Gobierno porteño garantizó la atención de emergencias. Todos los hospitales públicos mantendrán guardias y áreas críticas operativas durante las 24 horas, tanto el 24 como el 25 de diciembre.

Sin embargo, no habrá atención en consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) ni Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR), que permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

Educación: escuelas cerradas

Las escuelas públicas de la Ciudad, tanto en su actividad educativa como administrativa, permanecerán cerradas durante Nochebuena y Navidad. No habrá clases ni atención al público en establecimientos educativos.

Administración pública y trámites

La actividad administrativa se verá fuertemente reducida:

AGIP , Dirección General de Rentas y sedes comunales : cerradas ambos días.

Registro Civil: El 24 solo funcionará de 8 a 12, con atención limitada. El 25 permanecerá cerrado, con guardia de defunciones.



A nivel nacional, el Gobierno dispuso asueto administrativo para los empleados públicos mediante el Decreto 883/2025, lo que impacta en la atención presencial de numerosos organismos.

Recolección de residuos: atención al cronograma

Como ocurre cada año, el 24 de diciembre no habrá recolección de residuos en la Ciudad. El servicio se retomará de manera habitual durante el 25.

Las autoridades pidieron a los vecinos evitar sacar residuos durante Nochebuena para colaborar con la limpieza urbana.

Estacionamiento: excepciones y permisos

Durante el 24 y 25 de diciembre:

Se podrá estacionar en avenidas y calles donde normalmente está prohibido de lunes a viernes entre las 7 y las 21.

El estacionamiento medido no tendrá vigencia ninguno de los dos días.

Sin embargo, siguen vigentes las prohibiciones en:

Pasajes

Calles con Metrobús

Calles de convivencia

Zonas paralelas a ciclovías

Las excepciones estarán señalizadas con cartelería específica.

Bancos y servicios financieros

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso asueto bancario, por lo que no habrá atención en sucursales el 24 ni el 25 de diciembre.

No obstante, continuarán operativos:

Cajeros automáticos

Home banking

Aplicaciones móviles

Billeteras virtuales

Pagos con tarjeta de débito

Además, se mantendrá la posibilidad de extraer efectivo en comercios adheridos como supermercados, farmacias y estaciones de servicio.

Seguridad y controles

La Ciudad reforzará los controles de alcoholemia, con la instalación de 30 puestos adicionales durante la noche del 24.

Los servicios de:

Policía de la Ciudad

Bomberos

Defensa Civil

SAME

Líneas de emergencia 911 y 103

funcionarán con guardias activas las 24 horas.

Espacios verdes, museos y cultura

Permanecerán cerrados: