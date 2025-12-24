Cómo funcionarán los servicios públicos en CABA durante Nochebuena y Navidad
Con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un cronograma especial para el funcionamiento de los servicios públicos.
Cómo funcionarán los servicios públicos en la CABA durante Nochebuena y Navidad. (Foto: archivo)
La llegada de Nochebuena y Navidad modifica la rutina habitual en la Ciudad de Buenos Aires. Como ocurre cada año, el Gobierno porteño difundió un cronograma especial de servicios públicos que regirá durante el martes 24 y el miércoles 25 de diciembre, con cambios en transporte, salud, educación, administración pública, recolección de residuos, estacionamiento y bancos.
Si bien la mayoría de los servicios esenciales continuará funcionando, lo hará bajo modalidades reducidas, con guardias mínimas o horarios especiales, por lo que las autoridades recomendaron a los vecinos planificar con anticipación cualquier trámite o desplazamiento durante las jornadas festivas.
El esquema alcanza tanto a los servicios dependientes del Gobierno de la Ciudad como a áreas nacionales que operan en el distrito, y se suma al asueto dispuesto para la administración pública y el sistema bancario.
Transporte público: cambios en colectivos, trenes y subtes
Uno de los principales puntos a tener en cuenta durante Nochebuena y Navidad es el funcionamiento del transporte público, que tendrá frecuencias reducidas y horarios especiales.
Colectivos
De acuerdo con la información oficial, los colectivos circularán el 24 de diciembre con cronograma de fin de semana, lo que implica menor frecuencia respecto de un día hábil. El 25 de diciembre, en tanto, el esquema será similar al de feriados, por lo que los tiempos de espera podrían extenderse aún más.
Trenes
En el caso de los ferrocarriles metropolitanos, el funcionamiento será el siguiente:
Belgrano Sur: servicio con horario de sábado el 24.
Línea Mitre: cronograma de sábado el 24 y horario de domingos y feriados el 25.
Líneas Roca y Sarmiento: esquema similar al de domingos y feriados.
Línea San Martín: funcionará el 24 como día hábil, una excepción dentro del sistema ferroviario.
Las autoridades recomendaron consultar los horarios actualizados antes de viajar, especialmente para quienes deban trasladarse durante la noche del 24 o la mañana del 25.
Subte y Premetro: horarios especiales en Nochebuena
El subte porteño también tendrá modificaciones importantes durante Nochebuena. El 24 de diciembre, todas las líneas finalizarán su servicio antes de las 22, mientras que el 25 funcionarán con horario de feriado.
Los últimos servicios de cada línea el 24:
Línea A:
San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada: 21.06
Plaza de Mayo-Casa Rosada a San Pedrito: 21.32
Línea B:
Rosas a Leandro N. Alem: 21.02
Leandro N. Alem a Rosas: 21.32
Línea C:
A Retiro: 21.35
A Constitución: 21.48
Línea D:
A Catedral: 21.07
A Congreso de Tucumán: 21.38
Línea E:
A Retiro: 21.00
A Plaza de los Virreyes-Eva Perón: 21.32
Línea H:
Hospitales a Facultad de Derecho: 21.54
Facultad de Derecho a Hospitales: 21.32
Premetro
Intendente Saguier a Centro Cívico: 21.07
Centro Cívico a Intendente Saguier: 21.38
Intendente Saguier a General Savio: 20.55
General Savio a Intendente Saguier: 21.27
El 25 de diciembre, tanto el subte como el Premetro funcionarán con cronograma de feriado.
Hospitales y salud: guardias activas las 24 horas
En materia de salud, el Gobierno porteño garantizó la atención de emergencias. Todos los hospitales públicos mantendrán guardias y áreas críticas operativas durante las 24 horas, tanto el 24 como el 25 de diciembre.
Sin embargo, no habrá atención en consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) ni Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR), que permanecerán cerrados durante ambas jornadas.
Educación: escuelas cerradas
Las escuelas públicas de la Ciudad, tanto en su actividad educativa como administrativa, permanecerán cerradas durante Nochebuena y Navidad. No habrá clases ni atención al público en establecimientos educativos.
Administración pública y trámites
La actividad administrativa se verá fuertemente reducida:
AGIP, Dirección General de Rentas y sedes comunales: cerradas ambos días.
Registro Civil:
El 24 solo funcionará de 8 a 12, con atención limitada.
El 25 permanecerá cerrado, con guardia de defunciones.
A nivel nacional, el Gobierno dispuso asueto administrativo para los empleados públicos mediante el Decreto 883/2025, lo que impacta en la atención presencial de numerosos organismos.
Recolección de residuos: atención al cronograma
Como ocurre cada año, el 24 de diciembre no habrá recolección de residuos en la Ciudad. El servicio se retomará de manera habitual durante el 25.
Las autoridades pidieron a los vecinos evitar sacar residuos durante Nochebuena para colaborar con la limpieza urbana.
Estacionamiento: excepciones y permisos
Durante el 24 y 25 de diciembre:
Se podrá estacionar en avenidas y calles donde normalmente está prohibido de lunes a viernes entre las 7 y las 21.
El estacionamiento medido no tendrá vigencia ninguno de los dos días.
Sin embargo, siguen vigentes las prohibiciones en:
Pasajes
Calles con Metrobús
Calles de convivencia
Zonas paralelas a ciclovías
Las excepciones estarán señalizadas con cartelería específica.
Bancos y servicios financieros
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso asueto bancario, por lo que no habrá atención en sucursales el 24 ni el 25 de diciembre.
No obstante, continuarán operativos:
Cajeros automáticos
Home banking
Aplicaciones móviles
Billeteras virtuales
Pagos con tarjeta de débito
Además, se mantendrá la posibilidad de extraer efectivo en comercios adheridos como supermercados, farmacias y estaciones de servicio.
Seguridad y controles
La Ciudad reforzará los controles de alcoholemia, con la instalación de 30 puestos adicionales durante la noche del 24.