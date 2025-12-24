Zaira Nara fue directa al hablar de la China Suárez y Mauro Icardi: su postura no deja dudas
La modelo y conductora habló de su presente sentimental y del vínculo con su hermana Wanda Nara, y dejó muy en clara su postura sobre la China Suárez y Mauro Icardi. Qué piensa realmente y cómo vive este momento familiar. Mirá.
24 dic 2025, 12:52
Zaira Nara rompió el silencio y habló de todo. La modelo se mostró relajada, reflexiva y sin vueltas al referirse a su presente amoroso, su vínculo incondicional con Wanda Nara y su postura actual frente a Mauro Icardi y la China Suárez.
En primer lugar, Zaira destacó el gran momento que atraviesa a nivel profesional. “Estoy muy contenta. Fue un año muy bueno laboralmente. Hace ya un tiempo cambié el foco de mi carrera, me empecé a dedicar más a emprendimientos y marcas y no tanto a la televisión. Trabajo muchísimo”, contó en una nota con La Mañana de Moria (El Trece).
En cuanto al plano sentimental, despejó cualquier rumor. Si bien en las últimas semanas fue vinculada a un supuesto magnate europeo que le habría presentado Pampita, Zaira fue clara: “Mi corazón este año estuvo tranquilo, lo termino soltera. La verdad es que estoy disfrutando mucho la soltería. Hace años que tengo un novio detrás de otro y esta vez elegí pensar en mí”.
Como era de esperarse, también habló de su relación con Wanda Nara y dejó en evidencia la fuerte unión entre ambas. “Ser hermana de Wanda es una caja de sorpresas. Siempre surgen temas nuevos, pero ella es muy buena hermana. Somos muy unidas y compañeras”, afirmó, sin esquivar el contexto mediático que rodea a su familia.
Finalmente, al referirse a Mauro Icardi y a la China Suárez, Zaira marcó una postura firme y madura. Sin entrar en polémicas, dejó en claro que su prioridad absoluta es el bienestar emocional de sus sobrinas, evitando cualquier conflicto innecesario y manteniendo distancia de los escándalos. Una declaración medida, pero contundente, que deja claro de qué lado está y qué límites no está dispuesta a cruzar.
¿Por qué se separaron Zaira Nara y Jakob von Plessen?
La separación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen habría tenido varios detonantes y no un único motivo puntual. Según trascendió en su momento, el escándalo del WandaGate habría sido un punto de quiebre en la pareja. Jakob fue señalado como supuesto cómplice de Mauro Icardi en el recordado encuentro con la China Suárez, una situación que habría generado una fuerte crisis de confianza y tensiones internas difíciles de revertir.
A ese episodio se le habrían sumado diferencias profundas en sus estilos de vida. Mientras Zaira continuó muy enfocada en su carrera, compromisos laborales y exposición mediática, Jakob mantuvo un perfil más bajo y ligado al mundo rural. Con el paso del tiempo, esas diferencias habrían provocado un desgaste silencioso que fue erosionando la relación.
Por último, también circularon versiones sobre una supuesta infidelidad de Zaira con el polista Facundo Pieres, vínculo que nunca fue confirmado oficialmente, pero que habría terminado de dinamitar la pareja.