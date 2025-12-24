Zaira Nara fue directa al hablar de la China Suárez y Mauro Icardi: su postura no deja dudas

Finalmente, al referirse a Mauro Icardi y a la China Suárez, Zaira marcó una postura firme y madura. Sin entrar en polémicas, dejó en claro que su prioridad absoluta es el bienestar emocional de sus sobrinas, evitando cualquier conflicto innecesario y manteniendo distancia de los escándalos. Una declaración medida, pero contundente, que deja claro de qué lado está y qué límites no está dispuesta a cruzar.

¿Por qué se separaron Zaira Nara y Jakob von Plessen?

La separación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen habría tenido varios detonantes y no un único motivo puntual. Según trascendió en su momento, el escándalo del WandaGate habría sido un punto de quiebre en la pareja. Jakob fue señalado como supuesto cómplice de Mauro Icardi en el recordado encuentro con la China Suárez, una situación que habría generado una fuerte crisis de confianza y tensiones internas difíciles de revertir.

A ese episodio se le habrían sumado diferencias profundas en sus estilos de vida. Mientras Zaira continuó muy enfocada en su carrera, compromisos laborales y exposición mediática, Jakob mantuvo un perfil más bajo y ligado al mundo rural. Con el paso del tiempo, esas diferencias habrían provocado un desgaste silencioso que fue erosionando la relación.

Por último, también circularon versiones sobre una supuesta infidelidad de Zaira con el polista Facundo Pieres, vínculo que nunca fue confirmado oficialmente, pero que habría terminado de dinamitar la pareja.