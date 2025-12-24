La fuerte advertencia del SMN en Nochebuena tras el diluvio que azotó el AMBA

nochebuena-navidad

El sábado 27, el pronóstico anticipa un cielo mayormente nublado durante la mañana, con una muy baja posibilidad de precipitaciones. Mientras que la tarde permanecerá parcialmente nublada. Para este día, la mínima será de 23°C y la máxima de 32°C, con viento rotando del sur y suroeste.

El domingo 28 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un día con cielo algo nublado en toda la región, temperaturas entre 22°C y 30°C y vientos suaves del este. El alcance de las estimaciones oficiales se extiende hasta ese domingo, por lo que quienes planifican actividades para la víspera de Año Nuevo deberán consultar los partes actualizados en los días siguientes.