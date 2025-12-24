La fuerte advertencia del SMN en Nochebuena tras el diluvio que azotó el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio precisiones sobre las condiciones climáticas este miércoles y jueves en el AMBA de cara al festejo de la Navidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio precisiones sobre las condiciones climáticas de miércoles y jueves en la Ciudad.
A pasitos de las celebraciones deNochebuena y Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo se presentará el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país. La tendencia general marca altas temperaturas, nubosidad cambiante y bajas probabilidades de precipitaciones.
El pronóstico del tiempo en el AMBA para Nochebuena y Navidad
Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores se vivirá una jornada de calor intenso. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que se espera que la temperatura máxima llegue a 34 grados y también están previstas tormentas fuertes por la tarde. Tampoco se descarta que se repitan por la noche, durante los festejos de la Nochebuena.
El jueves, en Navidad, podrían registrarse lluvias fuertes por la madrugada, que con el correr de las horas se disiparán. El cielo estará mayormente nublado, con temperaturas de entre 18 y30 grados y viento del sureste rotando hacia el noreste.
El viernes 26 de diciembre se espera una jornada con aumento de la nubosidad, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 21°C y los 33°C, con ráfagas de viento desde el norte y noroeste en horas de la tarde, que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, según lo informado por el SMN.
El sábado 27, el pronóstico anticipa un cielo mayormente nublado durante la mañana, con una muy baja posibilidad de precipitaciones. Mientras que la tarde permanecerá parcialmente nublada. Para este día, la mínima será de 23°C y la máxima de 32°C, con viento rotando del sur y suroeste.
El domingo 28 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un día con cielo algo nublado en toda la región, temperaturas entre 22°C y 30°C y vientos suaves del este. El alcance de las estimaciones oficiales se extiende hasta ese domingo, por lo que quienes planifican actividades para la víspera de Año Nuevo deberán consultar los partes actualizados en los días siguientes.