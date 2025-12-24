La insólita razón por la que Evangelina Anderson dejó de seguir a Ian Lucas tras publicar una foto con Demichelis

"Era por el shippeo, nos dejamos de seguir, porque queríamos ver si nos levantaban los medios", fue la respuesta que le dio Anderson a Iavícoli cuando le consultó por qué dejó de seguir a Ian.

El tema volvió a tomar fuerza días después, en el show que Fede Vigevani realizó en Vélez. Allí estuvieron tanto Evangelina como Ian, y el joven quedó expuesto cuando le preguntaron directamente por su relación con la modelo.

"Yo ya dije que es la mujer más linda de Argentina para mí", fueron sus palabras.

Embed

¿Cuál fue la inesperada reacción de Ian Lucas al ver una foto íntima de Evangelina Anderson?

Los comentarios sobre una supuesta cercanía y “muy buena onda” entre Ian Lucas y Evangelina Anderson dentro de MasterChef Celebrity (Telefe) circulan desde hace varias semanas. Sin embargo, tanto el influencer como la modelo se encargan de desmentirlo públicamente y de minimizar las versiones, aunque en cámara se nota la complicidad que comparten.

En los últimos días, una publicación de Evangelina en su cuenta de Instagram encendió nuevamente las especulaciones. La foto veraniega que compartió provocó una reacción inmediata de Ian Lucas, cuyo comentario generó revuelo entre los seguidores y no pasó inadvertido.

La modelo eligió mostrar un nuevo conjunto de bikini blanco en una serie de imágenes para celebrar la temporada de calor. Ante ese posteo, el joven youtuber dejó un mensaje cargado de picardía: "Qué linda", escribió, lo que desató una catarata de respuestas de los internautas que ya venían alimentando rumores de romance entre ambos.

Entre las reacciones de los usuarios se destacaron frases como: "Jugátela mas Ian Ja", "Vamo Dios", "Por fin", "Qué bien comes Eva". Los mensajes se multiplicaron rápidamente y apuntaron directamente a Ian Lucas, quien quedó en el centro de la atención por su elogio a la foto de su compañera en el reality.

Cabe recordar que Evangelina Anderson se separó hace meses del exfutbolista Martín Demichelis, noticia que se hizo pública a mediados de este año. En tanto, Ian Lucas aclaró en una entrevista con el programa Intrusos (América TV) que nunca salió solo con ella, sino acompañado por otros participantes del ciclo. Y cuando le preguntaron si ya había visitado el edificio donde vive Evangelina, respondió entre risas: "Un día si me invitan voy", lanzó el youtuber con total sinceridad.