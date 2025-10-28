Video: un voraz incendio en Parque Patricios destruyó un galpón lindero a una escuela que fue evacuada

Evacuación preventiva y asistencia médica

De acuerdo con el primer parte difundido por el equipo de emergencias, en la Escuela N° 2 “José María Gutiérrez” fueron evacuadas unas 50 personas, entre alumnos, docentes y directivos.

“Los alumnos y maestros están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos. Todos se encuentran fuera de peligro”, señalaron fuentes oficiales. También se evacuaron “en orden y en calma” las dos torres ubicadas en la intersección de La Rioja y Salcedo, afectadas por el intenso humo.

Mientras tanto, las brigadas de Bomberos continuaban trabajando dentro del galpón afectado, donde se concentraba el foco principal del incendio. En el lugar también se montó un operativo del SAME con varias ambulancias, personal médico y equipos de apoyo psicológico para asistir a los niños y docentes evacuados.

Las autoridades confirmaron que, por el momento, no se registraron heridos ni víctimas, aunque la zona permanecía totalmente cercada para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los rescatistas.

A causa del incendio, un total de 150 personas tuvieron que ser evacuadas. Médicos del SAME asistieron en el lugar a quince pacientes de los cuales nueve - tres femeninas y seis masculinos - que tuvieron que recibir oxígeno y están fuera de peligro.

El impresionante operativo de Bomberos de la Ciudad incluyó el desplazamiento al lugar de cuatro unidades de la Estación II "Patricios" y diez ambulancias del SAME, entre ellos las unidades de catástrofe, triaje, móviles rápidos de intervención y la unidad de oxigenación.