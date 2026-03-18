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Video viral: fue a pagar una factura y protagonizó un impresionante ataque de furia a los gritos

Una mujer protagonizó un violento episodio cuando intentaba pagar una factura. El hecho, que quedó registrado en video, generó momentos de tensión entre empleados y vecinos y obligó a la intervención de la Policía.

Fue a pagar una factura y protagonizó un impresionante ataque de furia. (Foto: captura de video)

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El hecho ocurrió en la sede central del municipio, donde la mujer se acercó para pagar una factura, pero encontró dificultades para completar el trámite. En cuestión de minutos, su malestar escaló hasta convertirse en un ataque de furia que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

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Gritos, reclamos y una escena fuera de control

Según testigos, todo comenzó cuando la mujer intentó abonar una boleta en una de las ventanillas. Ante la imposibilidad de concretar el pago en ese momento, empezó a increpar al personal administrativo con gritos y reclamos insistentes.

¿Cuál es el delito? ¡Díganme cuál es el monto!”, se la escucha exclamar en las imágenes que circularon en redes.

Lejos de calmarse, la situación fue escalando. La mujer insistía en que necesitaba resolver el trámite en ese lugar: “Tengo que pagar acá, no me puedo ir a otro Pago Fácil”, repetía, cada vez con mayor tensión en la voz.

El episodio generó sorpresa entre quienes aguardaban su turno. Algunos vecinos observaban con incomodidad, mientras otros intentaban intervenir para tranquilizarla, sin éxito.

Intervención policial y momentos de tensión

Ante la creciente tensión, un efectivo de la Policía Bonaerense se acercó para intentar mediar. Sin embargo, la mujer continuó con su actitud y mantuvo un grito sostenido durante varios segundos, lo que terminó de desbordar la situación.

En el video también se observa cómo otras personas intentan contenerla, pero los intentos resultan infructuosos. La escena se prolongó durante varios minutos, con reclamos reiterados y un clima cada vez más tenso.

Finalmente, el personal de seguridad y la Policía intervinieron para retirarla del edificio municipal y restablecer el orden.

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