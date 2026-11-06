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Visita papal a Sudamérica

El papa León XIV en Uruguay: su mensaje sobre el trabajo, la familia y el bien común, con un recuerdo a Francisco

En su primer discurso en Sudamérica, el papa reivindicó la dignidad humana por encima de la productividad y pidió poner a las personas en el centro de las decisiones públicas. También recordó una reflexión de Francisco sobre el bien común.

El mensaje de León XIV en Uruguay: El trabajo no está en función del hombre

El mensaje de León XIV en Uruguay: "El trabajo no está en función del hombre, sino al revés". (Foto: Reuters)

El papa León XIV llamó a poner a las personas en el centro de las decisiones políticas y sociales y advirtió que el valor de cada ser humano no puede estar determinado por su capacidad de producir. “El trabajo no está en función del hombre, sino al revés”, expresó durante su primer discurso en Uruguay, pronunciado este viernes en la Plaza Independencia de Montevideo.

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La ministra de Seguridad anunció un cambio en la agenda del papa León XIV. (Foto: archivo).

En esa línea, agregó que “tampoco puede medirse el valor de una persona por lo que produce, por su trabajo o capacidad de valerse por sí misma”.

El pontífice también retomó una reflexión de su antecesor, el papa Francisco, sobre la importancia de pensar el bien común más allá de las necesidades del presente. “La noción del bien común incorpora también a las generaciones futuras, esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afecta al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía”, recordó.

En su primer discurso en Sudamérica, el papa reivindicó la dignidad humana por encima de la productividad. (Foto: Reuters)

En su primer discurso en Sudamérica, el papa reivindicó la dignidad humana por encima de la productividad. (Foto: Reuters)

Antes de dirigirse a los presentes, León XIV llegó a la Plaza Independencia, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Luis Lacalle Pou. El papa saludó a las autoridades y estrechó la mano de los ex mandatarios, en una imagen que reunió a representantes de distintos espacios políticos del país.

Luego de descender del vehículo en el que había llegado desde el aeropuerto internacional de Carrasco, el pontífice se trasladó hacia el papamóvil. En el acto oficial, el Coro Nacional del Sodre, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños interpretaron el himno uruguayo y el himno pontificio.

Durante la ceremonia, Orsi le dio la bienvenida y señaló que Sudamérica es una de las pocas regiones del mundo que no registra guerras entre países y resaltó la convivencia democrática de Uruguay.

Yamandú Orsi le dio la bienvenida a León XIV:

Yamandú Orsi le dio la bienvenida a León XIV: "Es un honor y un privilegio recibirlo en esta región del mundo". (Foto: Reuters)

Es un honor y privilegio recibirlo en esta región del mundo que ha pasado por procesos duros y dolorosos a la hora de su configuración de sus Estados e instituciones. Hoy esta región es de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países”, expresó el mandatario uruguayo.

El jefe de Estado también mencionó algunos de los desafíos sociales del país, entre ellos la pobreza infantil, la salud mental y las condiciones de vida de los adultos mayores. Además, valoró el mensaje del papa en favor de la resolución pacífica de los conflictos y el diálogo como herramientas para alcanzar consensos.

“Su visita es una grata ocasión para reconocer los valores que nos unen, nos impulsan y desafían a seguir poniendo el desarrollo humano integral como horizonte de toda opción política”, sostuvo.

El mensaje de León XIV sobre el bien común y la responsabilidad social

En el comienzo de su intervención, León XIV agradeció la invitación y la recepción que le brindaron las autoridades uruguayas. También envió un saludo a los ciudadanos del país y expresó su intención de conocer, durante los días de visita, distintos lugares y realidades de la sociedad. “He aceptado con mucha alegría la amable invitación que se me ha dirigido para visitar esta tierra uruguaya”, fueron sus primeras palabras.

El pontífice puso además la recorrida bajo la protección de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay: “Al comenzar mi visita deseo poner bajo su protección a quienes encontraré en mi camino”.

En ese marco, evocó la historia nacional y recordó el Éxodo del Pueblo Oriental de 1811, conocido también como la Redota. Para hacerlo, tomó como referencia el monumento a José Gervasio Artigas ubicado en el centro de la Plaza Independencia.

El pontífice se detuvo en los detalles de la obra, que muestra al prócer uruguayo a caballo en la parte superior y, más abajo, integrado junto a sus hombres. A partir de esa representación, reflexionó sobre el origen de la autoridad y la responsabilidad de quienes la ejercen. Según planteó, el poder público debe surgir de una comunidad concreta y responder ante ella, porque “la autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común”.

En ese punto, retomó las palabras de Francisco sobre la necesidad de considerar a las generaciones futuras al momento de tomar decisiones: “Esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afecta al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía”.

El pontífice recordó una reflexión de Francisco sobre el bien común y la responsabilidad con las generaciones futuras. (Foto: Reuters)

El pontífice recordó una reflexión de Francisco sobre el bien común y la responsabilidad con las generaciones futuras. (Foto: Reuters)

El papa también hizo referencia al papel de la familia como primer espacio de contención y aprendizaje. “La familia sigue siendo el primer ámbito en el que cada persona es acogida y aprende a vivir con los demás”, sostuvo.

Luego vinculó ese entorno con la importancia de los lazos comunitarios y advirtió que “nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos y pensar que su ausencia importa menos que su presencia”.

Sobre su salud y el acceso a la atención médica

León XIV hizo referencia a la cirugía de pulmón a la que fue sometido el pasado 13 de octubre en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, tras haberle detectado un nódulo pulmonar en un chequeo de rutina. El análisis del tejido extirpado confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar.

Posteriormente, los médicos informaron que el pontífice no necesitaría someterse a tratamientos adicionales, ya que la intervención permitió extirpar la totalidad del tumor.

A partir de ese testimonio, agradeció los cuidados que recibió y advirtió sobre las dificultades que atraviesan quienes no cuentan con los recursos necesarios para acceder a un diagnóstico a tiempo o recibir los tratamientos adecuados.

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, afirmó.

En pocas palabras

  • Mensaje papal: El papa León XIV reivindicó la dignidad humana por encima de la productividad.
  • Referencia a Francisco: Recordó la reflexión de su antecesor sobre el bien común y las generaciones futuras.
  • Salud y recursos: Agradeció su atención médica y alertó sobre el acceso desigual a la salud.
Resumen generado por Thinkindot AI
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