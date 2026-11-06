El papa León XIV en Uruguay: su mensaje sobre el trabajo, la familia y el bien común, con un recuerdo a Francisco

Luego de descender del vehículo en el que había llegado desde el aeropuerto internacional de Carrasco, el pontífice se trasladó hacia el papamóvil. En el acto oficial, el Coro Nacional del Sodre, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños interpretaron el himno uruguayo y el himno pontificio.

Durante la ceremonia, Orsi le dio la bienvenida y señaló que Sudamérica es una de las pocas regiones del mundo que no registra guerras entre países y resaltó la convivencia democrática de Uruguay.

Yamandú Orsi le dio la bienvenida a León XIV: "Es un honor y un privilegio recibirlo en esta región del mundo". (Foto: Reuters)

“Es un honor y privilegio recibirlo en esta región del mundo que ha pasado por procesos duros y dolorosos a la hora de su configuración de sus Estados e instituciones. Hoy esta región es de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países”, expresó el mandatario uruguayo.

El jefe de Estado también mencionó algunos de los desafíos sociales del país, entre ellos la pobreza infantil, la salud mental y las condiciones de vida de los adultos mayores. Además, valoró el mensaje del papa en favor de la resolución pacífica de los conflictos y el diálogo como herramientas para alcanzar consensos.

“Su visita es una grata ocasión para reconocer los valores que nos unen, nos impulsan y desafían a seguir poniendo el desarrollo humano integral como horizonte de toda opción política”, sostuvo.

El mensaje de León XIV sobre el bien común y la responsabilidad social

En el comienzo de su intervención, León XIV agradeció la invitación y la recepción que le brindaron las autoridades uruguayas. También envió un saludo a los ciudadanos del país y expresó su intención de conocer, durante los días de visita, distintos lugares y realidades de la sociedad. “He aceptado con mucha alegría la amable invitación que se me ha dirigido para visitar esta tierra uruguaya”, fueron sus primeras palabras.

El pontífice puso además la recorrida bajo la protección de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay: “Al comenzar mi visita deseo poner bajo su protección a quienes encontraré en mi camino”.

En ese marco, evocó la historia nacional y recordó el Éxodo del Pueblo Oriental de 1811, conocido también como la Redota. Para hacerlo, tomó como referencia el monumento a José Gervasio Artigas ubicado en el centro de la Plaza Independencia.

El pontífice se detuvo en los detalles de la obra, que muestra al prócer uruguayo a caballo en la parte superior y, más abajo, integrado junto a sus hombres. A partir de esa representación, reflexionó sobre el origen de la autoridad y la responsabilidad de quienes la ejercen. Según planteó, el poder público debe surgir de una comunidad concreta y responder ante ella, porque “la autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común”.

En ese punto, retomó las palabras de Francisco sobre la necesidad de considerar a las generaciones futuras al momento de tomar decisiones: “Esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afecta al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía”.

El pontífice recordó una reflexión de Francisco sobre el bien común y la responsabilidad con las generaciones futuras. (Foto: Reuters)

El papa también hizo referencia al papel de la familia como primer espacio de contención y aprendizaje. “La familia sigue siendo el primer ámbito en el que cada persona es acogida y aprende a vivir con los demás”, sostuvo.

Luego vinculó ese entorno con la importancia de los lazos comunitarios y advirtió que “nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos y pensar que su ausencia importa menos que su presencia”.

Sobre su salud y el acceso a la atención médica

León XIV hizo referencia a la cirugía de pulmón a la que fue sometido el pasado 13 de octubre en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, tras haberle detectado un nódulo pulmonar en un chequeo de rutina. El análisis del tejido extirpado confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar.

Posteriormente, los médicos informaron que el pontífice no necesitaría someterse a tratamientos adicionales, ya que la intervención permitió extirpar la totalidad del tumor.

A partir de ese testimonio, agradeció los cuidados que recibió y advirtió sobre las dificultades que atraviesan quienes no cuentan con los recursos necesarios para acceder a un diagnóstico a tiempo o recibir los tratamientos adecuados.

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, afirmó.