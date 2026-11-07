La íntima confesión de Grego Rossello sobre Wanda Nara que sorprendió en PH: "La gente sabe"

La anécdota provocó la reacción de Rocío Marengo, quien decidió retroceder del punto de encuentro y lanzó: “No, es re perdedor, yo al lado de él soy una campeona”. Por su parte, Grego confirmó que sigue soltero y cerró con una reflexión sobre su suerte en el amor: “No lo armo a propósito, pero hay algo de anti héroe real en mí”.

Los coqueteos de Grego Rosello a Wanda Nara en MasterChef

Grego Rossello convirtió sus coqueteos con Wanda Nara en una de las escenas recurrentes de MasterChef Celebrity (Telefe). Ya en su primera presentación ante el jurado, el humorista aprovechó para entregarle un chocolate con una dedicatoria romántica que ella leyó frente a todos. “Sí, le di un chocolate a Wanda. ¿Chupamedias? Tal vez”, bromeó después sobre su estrategia para llamar la atención de la conductora.

Otro de los intercambios ocurrió cuando Wanda se acercó a su estación y deslizó la posibilidad de tener una primera cita dentro del programa. Grego aceptó entusiasmado, pero también recordó que tiempo atrás le había llevado flores y un perfume a su casa y que lo habían hecho ingresar por la entrada de servicio. Lejos de dejar pasar el reclamo, Nara respondió con humor y le preguntó si creía que esos regalos bastaban para conquistarla.

El ida y vuelta siguió cuando ella evitó probar su mayonesa por la cantidad de ajo y bromeó con la posibilidad de un beso. “¿Por ahí sale chape hoy? Me puse perfume, ¿se huele?”, preguntó Rossello. Sin embargo, al advertir que se le terminaba el tiempo para cocinar, intentó retomar la preparación para seguir en competencia y poder verla todos los días. Wanda se alejó con una respuesta tajante: “Perdiste tu oportunidad”.

Así, entre regalos, elogios y respuestas que lo dejan sin chances, Grego sigue alimentando el juego de seducción con Wanda Nara. Aunque en PH aclaró que la conductora está en pareja y que ambos se prestan a las bromas, también dejó en claro que, si ella estuviera soltera, no dudaría en intentarlo: “Voy como loco”.