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Visita papal

El mensaje de León XIV en Uruguay antes de viajar a Argentina: "Ningún niño debería irse a dormir sin comer"

Durante su visita al barrio Casavalle, uno de los sectores más vulnerables de Montevideo, el pontífice expresó su preocupación por la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico.

El papa León XIV brindó una multitudinaria misa en Paysandú (Foto: Reuters)

El papa León XIV brindó una multitudinaria misa en Paysandú (Foto: Reuters)

El papa León XIV dejó un contundente mensaje social durante su visita a Uruguay. En el segundo día de su gira por el país, el pontífice recorrió el barrio Casavalle, al norte de Montevideo, donde advirtió sobre las consecuencias de la pobreza, la violencia y el tráfico de drogas en la vida de las familias más vulnerables.

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El papa León XIV llegó a Uruguay y comenzó su gira por Sudamérica. (Foto: captura de video)

Ningún niño debería irse a dormir sin comer”, expresó el líder de la Iglesia católica, quien también cuestionó que la inseguridad obligara a muchos menores a abandonar sus estudios o vivir con miedo. La visita reunió a unas 12.000 personas frente a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde León XIV encabezó un encuentro con vecinos, escuchó testimonios y bendijo viviendas destinadas a familias de escasos recursos.

Durante su discurso en Casavalle, el pontífice puso el foco en las dificultades que enfrentan los niños y adolescentes que crecen en contextos atravesados por la violencia. “No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”, advirtió ante los vecinos que se acercaron para escucharlo.

León XIV también se refirió a las dificultades económicas que afectan a numerosas familias y a las madres que no cuentan con recursos suficientes para garantizar la alimentación de sus hijos. “No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos”, sostuvo.

El Papa remarcó que ninguna persona debería quedar excluida de las oportunidades de desarrollo por vivir en un barrio vulnerable y planteó la necesidad de construir una sociedad que garantizara condiciones de vida dignas. En ese sentido, hizo un llamado a la responsabilidad compartida para enfrentar los problemas sociales. “Tenemos que trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado”, afirmó.

León XIV recorrió Casavalle y bendijo 12 viviendas para familias vulnerables

Uno de los momentos más significativos de la visita fue la bendición de 12 casas construidas a través del proyecto parroquial Familias de Guadalupe, una iniciativa destinada a mejorar las condiciones habitacionales de familias del barrio.

El proyecto recibió financiamiento parcial de la organización estadounidense The Papal Foundation, que colabora con distintas iniciativas sociales vinculadas con la Iglesia. Ante las familias beneficiarias, León XIV destacó que el acceso a una vivienda debía representar mucho más que una solución material.

Que estas viviendas sean para sus familias mucho más que un techo: un verdadero hogar donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza”, expresó. El pontífice recorrió también sectores de Casavalle caracterizados por viviendas precarias, construcciones de chapa y calles de tierra.

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León XIV visitó el barrio Casavalle, en Montevideo (Foto: REUTERS)

Durante la visita estuvo acompañado por el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, con quien conoció de cerca algunas de las obras comunitarias desarrolladas en la zona.

El testimonio que conmovió al Papa durante su visita a Montevideo

Durante el encuentro, León XIV escuchó el relato de Katherine, una mujer que compartió su historia personal atravesada por situaciones de abuso, violencia y abandono. El testimonio permitió visibilizar las dificultades que enfrentan muchas personas que viven en contextos de exclusión social.

Tras escucharla, el Papa insistió en que la sociedad no podía permanecer indiferente frente al sufrimiento de quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad. “En nosotros está la decisión de construir una nueva ciudad, en la que nadie sea excluido, o de seguir cómodamente sumido cada uno en sus propios asuntos”, sostuvo.

La emoción de León XIV y su recuerdo como misionero

Al comenzar su intervención, el pontífice agradeció el recibimiento de los vecinos y recordó sus experiencias pastorales en comunidades vulnerables. “Es una gran alegría para mí poder visitar esta parroquia, recorrer las calles de este barrio y conocer las obras que con tanto esfuerzo se han realizado”, manifestó.

También se mostró agradecido por los testimonios compartidos durante el encuentro. “Me siento como en casa y quiero agradecer a quienes dieron sus testimonios y abrieron sus corazones”, expresó.

Antes de llegar a Montevideo, León XIV había celebrado una misa en Paysandú, como parte de las actividades programadas durante su visita a Uruguay. El Papa cerró su discurso con una invocación a la Virgen de Guadalupe, por quien manifestó una especial devoción. “Que Dios los bendiga y nuestra Madre de Guadalupe, a quien profeso especial afecto y veneración, los ampare con su manto celestial”, concluyó.

León XIV llegará a la Argentina a las 16:30 de este domingo, cuando aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery. Esa jornada visitará el Monumento a San Martín y se reúne con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de tener un acto en el Palacio Libertad.

En pocas palabras

  • Papa Francisco: Advirtió sobre pobreza, inseguridad y narcotráfico en Casavalle, Montevideo.
  • Mensaje social: Reiteró la importancia de que ningún niño duerma sin comer y cuestionó la deserción escolar por miedo.
  • Acción comunitaria: Bendijo 12 viviendas destinadas a familias vulnerables, destacando la necesidad de construir una sociedad inclusiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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