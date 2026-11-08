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Se complica la situación para Mauro Icardi: Wanda Nara pidió Cámara Gesell y podrían detenerlo

Según informó Yanina Latorre, la conductora permaneció unas cuatro horas en una dependencia policial y habría solicitado una Cámara Gesell para una de sus hijas. Los detalles del nuevo capítulo del conflicto.

8 nov 2026, 00:20
Se complica la situación para Mauro Icardi: Wanda Nara pidió Cámara Gesell y podrían detenerlo
Se complica la situación para Mauro Icardi: Wanda Nara pidió Cámara Gesell y podrían detenerlo
Se complica la situación para Mauro Icardi: Wanda Nara pidió Cámara Gesell y podrían detenerlo
Se complica la situación para Mauro Icardi: Wanda Nara pidió Cámara Gesell y podrían detenerlo

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó nuevas versiones sobre su situación judicial después del episodio ocurrido en la propiedad de Nordelta conocida como “la casa de los sueños”. Este sábado, Yanina Latorre aseguró que la conductora volvió a la comisaría y permaneció allí alrededor de cuatro horas.

Según la información difundida por la conductora de SQP, Wanda habría solicitado que una de sus hijas pudiera brindar testimonio mediante una Cámara Gesell, en el marco de las actuaciones por el conflicto familiar.

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Pero ese no fue el único dato que trascendió. Latorre también señaló que se estaría evaluando solicitar la detención de Mauro Icardi por lo sucedido en la vivienda. Se trata de una versión sobre un eventual pedido: la información compartida no da cuenta de una orden de detención dictada por la Justicia.

La información difundida por Yanina volvió a poner el foco en los pasos que estaría dando Wanda después del escándalo en Nordelta.

De acuerdo con su relato, la permanencia de la conductora en la dependencia policial se extendió durante unas cuatro horas. En ese contexto, habría planteado la solicitud de una Cámara Gesell para que la menor pudiera dar su testimonio.

Sobre la posibilidad de pedir la detención del futbolista, no se informó que esa solicitud ya hubiera sido presentada ni que existiera una resolución judicial al respecto.

La restricción contra Mauro Icardi que trascendió tras el escándalo

En paralelo, Naiara Vecchio informó en su perfil de X que la Justicia dispuso una restricción perimetral por 45 días corridos contra Icardi, junto con la prohibición de mantener contacto con una de sus hijas.

Según los detalles difundidos por la periodista, la medida establece restricciones de acercamiento al domicilio de la menor y a los lugares donde se encuentre. También incluye la prohibición de comunicarse con ella de manera personal, por teléfono, mensajes, redes sociales o mediante terceras personas.

Así, el conflicto sumó dos novedades: la medida de protección informada por Vecchio y las versiones aportadas por Latorre sobre la nueva presentación de Wanda. El eventual pedido de detención, por el momento, permanece en el terreno de lo que se estaría evaluando, según la información de Yanina.

     

 

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