Se complica la situación para Mauro Icardi: Wanda Nara pidió Cámara Gesell y podrían detenerlo

De acuerdo con su relato, la permanencia de la conductora en la dependencia policial se extendió durante unas cuatro horas. En ese contexto, habría planteado la solicitud de una Cámara Gesell para que la menor pudiera dar su testimonio.

Sobre la posibilidad de pedir la detención del futbolista, no se informó que esa solicitud ya hubiera sido presentada ni que existiera una resolución judicial al respecto.

La restricción contra Mauro Icardi que trascendió tras el escándalo

En paralelo, Naiara Vecchio informó en su perfil de X que la Justicia dispuso una restricción perimetral por 45 días corridos contra Icardi, junto con la prohibición de mantener contacto con una de sus hijas.

Según los detalles difundidos por la periodista, la medida establece restricciones de acercamiento al domicilio de la menor y a los lugares donde se encuentre. También incluye la prohibición de comunicarse con ella de manera personal, por teléfono, mensajes, redes sociales o mediante terceras personas.

Así, el conflicto sumó dos novedades: la medida de protección informada por Vecchio y las versiones aportadas por Latorre sobre la nueva presentación de Wanda. El eventual pedido de detención, por el momento, permanece en el terreno de lo que se estaría evaluando, según la información de Yanina.