Abel Pintos, íntimo antes de cantarle al papa León XIV: "No lo incluyo en el currículum laboral"

En ese sentido, detalló: “Hay que hacer todo de manera muy prolija y muy concreta porque los tiempos son muy acotados”. Y contó qué efecto tuvo esa preparación: “Cuando puedo ensayar algo y puedo entender cómo van a ser las cosas, también me da equilibrio”.

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Qué canciones quiere cantarle Abel Pintos al papa León XIV

Consultado por PrimiciasYa.com sobre qué canción le regalaría al Papa para que se lleve un recuerdo de la Argentina, Abel mencionó dos títulos muy especiales de su repertorio.

“A mí me gustaría cantar ‘La llave’ y ‘Motivos’”, reveló. Sin embargo, aclaró que la elección todavía estaba sujeta a lo que definieran quienes llevan adelante la organización.

“Se propusieron varias cosas y me gusta dejarlo como en manos de quienes realmente llevan adelante todo. Y después, cuando a mí me digan, yo ya estoy listo. Así que veremos qué sale de todo eso”, explicó.

De esta manera, el cantante dejó en claro cuáles son sus preferencias, aunque sin dar por confirmado el repertorio de su participación.

El mensaje que Abel Pintos le daría al Papa en una charla a solas

Durante la entrevista exclusiva con este portal, Abel también respondió qué le diría a León XIV si tuviera la posibilidad de compartir una conversación privada.

“En primer lugar, agradecerle por la visita, porque yo siento que una visita semejante trabaja en muchos niveles. Y, en segundo lugar, la verdad, desearle lo mejor”, manifestó.

Al desarrollar su respuesta, reflexionó sobre la responsabilidad que implica el lugar que ocupa el Pontífice: “Trabajar con la fe, que es algo que sostiene a gran parte de la humanidad, es muy delicado y debe ser muy complejo, pero por sobre todas las cosas delicado”.

“Desearle lo mejor sinceramente, porque es un ser humano, es un hermano, como lo somos todos”, remarcó.

Sobre el cierre, cuando se le preguntó si esta experiencia lo marcará para siempre, Abel respondió sin dudar: “Sin ningún lugar a dudas”.

Y dejó una definición que resume el sentido que tiene para él este encuentro: “Para mí esto no es un hecho artístico. No lo incluyo en el currículum laboral, lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe”.