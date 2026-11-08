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Abel Pintos, íntimo antes de cantarle al papa León XIV: "No lo incluyo en el currículum laboral"

En exclusiva con PrimiciasYa.com, el cantante contó cómo se prepara para este encuentro, reveló qué canciones le gustaría interpretar y expresó qué le diría al Pontífice si pudiera conversar a solas con él.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 8 nov 2026, 00:05
Abel Pintos, íntimo antes de cantarle al papa León XIV: No lo incluyo en el currículum laboral

Abel Pintos, íntimo antes de cantarle al papa León XIV: "No lo incluyo en el currículum laboral"

Abel Pintos, íntimo antes de cantarle al papa León XIV: No lo incluyo en el currículum laboral

Abel Pintos, íntimo antes de cantarle al papa León XIV: "No lo incluyo en el currículum laboral"

Abel Pintos ya está listo para vivir una experiencia que, según sus propias palabras, excede por completo su carrera musical. Antes de cantarle al papa León XIV, el artista habló en exclusiva con PrimiciasYa.com y compartió sus expectativas, el deseo que tiene para su presentación y el significado personal que le da a esta oportunidad.

“Tratando de regular las emociones, pero, por supuesto, muy contento, emocionado y con mucha expectativa”, expresó sobre cómo transita las horas previas.

En medio de los preparativos, Abel explicó que el ensayo le permitió tomar dimensión de lo que viene y encontrar tranquilidad frente a una presentación atravesada por el protocolo.

“Sirvió mucho el ensayo que hicimos el otro día porque, de alguna manera, uno también termina de entender cómo va a ser la situación un poco real. Todo es muy protocolar”, señaló.

En ese sentido, detalló: “Hay que hacer todo de manera muy prolija y muy concreta porque los tiempos son muy acotados”. Y contó qué efecto tuvo esa preparación: “Cuando puedo ensayar algo y puedo entender cómo van a ser las cosas, también me da equilibrio”.

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Qué canciones quiere cantarle Abel Pintos al papa León XIV

Consultado por PrimiciasYa.com sobre qué canción le regalaría al Papa para que se lleve un recuerdo de la Argentina, Abel mencionó dos títulos muy especiales de su repertorio.

“A mí me gustaría cantar ‘La llave’ y ‘Motivos’”, reveló. Sin embargo, aclaró que la elección todavía estaba sujeta a lo que definieran quienes llevan adelante la organización.

“Se propusieron varias cosas y me gusta dejarlo como en manos de quienes realmente llevan adelante todo. Y después, cuando a mí me digan, yo ya estoy listo. Así que veremos qué sale de todo eso”, explicó.

De esta manera, el cantante dejó en claro cuáles son sus preferencias, aunque sin dar por confirmado el repertorio de su participación.

El mensaje que Abel Pintos le daría al Papa en una charla a solas

Durante la entrevista exclusiva con este portal, Abel también respondió qué le diría a León XIV si tuviera la posibilidad de compartir una conversación privada.

“En primer lugar, agradecerle por la visita, porque yo siento que una visita semejante trabaja en muchos niveles. Y, en segundo lugar, la verdad, desearle lo mejor”, manifestó.

Al desarrollar su respuesta, reflexionó sobre la responsabilidad que implica el lugar que ocupa el Pontífice: “Trabajar con la fe, que es algo que sostiene a gran parte de la humanidad, es muy delicado y debe ser muy complejo, pero por sobre todas las cosas delicado”.

“Desearle lo mejor sinceramente, porque es un ser humano, es un hermano, como lo somos todos”, remarcó.

Sobre el cierre, cuando se le preguntó si esta experiencia lo marcará para siempre, Abel respondió sin dudar: “Sin ningún lugar a dudas”.

Y dejó una definición que resume el sentido que tiene para él este encuentro: “Para mí esto no es un hecho artístico. No lo incluyo en el currículum laboral, lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe”.

     

 

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