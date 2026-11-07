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Dramático rescate: una jubilada cayó con su auto a un arroyo y una policía se tiró al agua para salvarla

Una mujer de 76 años quedó atrapada dentro de un Ford Focus que terminó sumergido en el arroyo Doña Flora. Una sargento de la Policía Bonaerense se arrojó al agua y, con ayuda de su compañera y dos hombres, logró rescatarla.

Una jubilada cayó con su auto a un arroyo y una policía se tiró al agua para salvarla. (Foto: captura

Una jubilada cayó con su auto a un arroyo y una policía se tiró al agua para salvarla. (Foto: captura, mejorada con IA)

Un dramático rescate se produjo este sábado por la mañana en Ensenada, cuando una jubilada de 76 años cayó con su automóvil al arroyo Doña Flora y quedó atrapada dentro del vehículo. La rápida intervención de dos agentes de la Policía Bonaerense y la colaboración de dos hombres permitieron sacar a la conductora del agua antes de que la situación tuviera consecuencias más graves.

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El episodio ocurrió alrededor de las 8.20 en la intersección de la calle Antonio Silva y la Entrada 1 del arroyo Doña Flora, en el Barrio Náutico. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un automóvil dentro del curso de agua y advirtió que había personas en su interior.

Ante la emergencia, efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada se dirigieron inmediatamente al lugar. Al llegar, comprobaron que un Ford Focus estaba sumergido y que su conductora permanecía atrapada en el habitáculo, sin poder salir por sus propios medios.

La situación exigió una intervención urgente. La sargento Marcela Corbalán, integrante de la Policía Bonaerense, decidió ingresar al agua para asistir a la mujer. La agente contó con el apoyo de su compañera de patrulla, la sargento Tamara Rodríguez, y de dos hombres que colaboraron durante el operativo.

Entre los cuatro lograron acceder al automóvil, liberar a la conductora y sacarla del habitáculo. Posteriormente, la trasladaron hasta la calzada, donde quedó a resguardo mientras aguardaban la llegada de los servicios médicos. La rápida reacción de los rescatistas fue fundamental para poner a salvo a la jubilada, que había quedado dentro del vehículo en medio del arroyo.

Qué pasó con la jubilada y la policía que participó del rescate

Minutos después del operativo llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo personal asistió tanto a la conductora como a la sargento Corbalán. Los profesionales médicos realizaron una primera evaluación y constataron que ambas se encontraban fuera de peligro y no presentaban lesiones de gravedad.

El procedimiento movilizó a efectivos policiales y personal sanitario hasta el Barrio Náutico de Ensenada. Por el momento, no se determinaron las causas que provocaron que la mujer perdiera el control del Ford Focus y terminara dentro del arroyo. Las circunstancias del episodio deberán ser esclarecidas.

La sargento Marcela Corbal&aacute;n rescat&oacute; a una mujer de 76 a&ntilde;os. (Foto: Polic&iacute;a)

La sargento Marcela Corbalán rescató a una mujer de 76 años. (Foto: Policía)

Otro vehículo había aparecido sumergido en un arroyo de La Plata

El rescate en Ensenada ocurrió aproximadamente un mes después de otro episodio que generó preocupación en la región: el hallazgo de una camioneta Volkswagen Amarok parcialmente sumergida en el Arroyo del Gato, en Ringuelet, partido de La Plata.

En aquella oportunidad, vecinos detectaron el vehículo debajo de un puente, a la altura de las calles 1 y 514, y alertaron al 911 alrededor de las 10.30. La camioneta tenía los vidrios polarizados y la cúpula completamente cerrada, lo que impedía determinar desde el exterior si había personas atrapadas.

Ante esa situación, se desplegó un operativo del que participaron Bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales. Los especialistas utilizaron kayaks para aproximarse al vehículo, revisar su interior e inspeccionar los alrededores, finalmente, confirmaron que no había ocupantes.

En pocas palabras

  • Rescate policial: Una sargento se arrojó al agua para salvar a una jubilada atrapada en su auto sumergido en un arroyo.
  • Colaboración clave: La agente, su compañera y dos hombres lograron extraer a la mujer del Ford Focus.
  • Estado de salud: La conductora y la sargento fueron asistidas por el SAME y se encuentran fuera de peligro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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