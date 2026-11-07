Dramático rescate: una jubilada cayó con su auto a un arroyo y una policía se tiró al agua para salvarla

Entre los cuatro lograron acceder al automóvil, liberar a la conductora y sacarla del habitáculo. Posteriormente, la trasladaron hasta la calzada, donde quedó a resguardo mientras aguardaban la llegada de los servicios médicos. La rápida reacción de los rescatistas fue fundamental para poner a salvo a la jubilada, que había quedado dentro del vehículo en medio del arroyo.

Qué pasó con la jubilada y la policía que participó del rescate

Minutos después del operativo llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo personal asistió tanto a la conductora como a la sargento Corbalán. Los profesionales médicos realizaron una primera evaluación y constataron que ambas se encontraban fuera de peligro y no presentaban lesiones de gravedad.

El procedimiento movilizó a efectivos policiales y personal sanitario hasta el Barrio Náutico de Ensenada. Por el momento, no se determinaron las causas que provocaron que la mujer perdiera el control del Ford Focus y terminara dentro del arroyo. Las circunstancias del episodio deberán ser esclarecidas.

La sargento Marcela Corbalán rescató a una mujer de 76 años. (Foto: Policía)

Otro vehículo había aparecido sumergido en un arroyo de La Plata

El rescate en Ensenada ocurrió aproximadamente un mes después de otro episodio que generó preocupación en la región: el hallazgo de una camioneta Volkswagen Amarok parcialmente sumergida en el Arroyo del Gato, en Ringuelet, partido de La Plata.

En aquella oportunidad, vecinos detectaron el vehículo debajo de un puente, a la altura de las calles 1 y 514, y alertaron al 911 alrededor de las 10.30. La camioneta tenía los vidrios polarizados y la cúpula completamente cerrada, lo que impedía determinar desde el exterior si había personas atrapadas.

Ante esa situación, se desplegó un operativo del que participaron Bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales. Los especialistas utilizaron kayaks para aproximarse al vehículo, revisar su interior e inspeccionar los alrededores, finalmente, confirmaron que no había ocupantes.