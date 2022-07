Viviana Canosa ironizó sobre el valor del peso: "No sirve ni de papel higiénico"

“Hoy el Presidente almorzó con Evo Morales, le habrá preguntado sobre el argentino que dejaron morir porque no tenía plata boliviana. Entre Argentina y Bolivia hay un tratado de reciprocidad. ¿Por qué dejaron morir a este docente argentino cuando todos los bolivianos vienen a atenderse libremente en los hospitales de argentina y no pagan un mango?”. “Hoy el Presidente almorzó con Evo Morales, le habrá preguntado sobre el argentino que dejaron morir porque no tenía plata boliviana. Entre Argentina y Bolivia hay un tratado de reciprocidad. ¿Por qué dejaron morir a este docente argentino cuando todos los bolivianos vienen a atenderse libremente en los hospitales de argentina y no pagan un mango?”.

"Mientras el Presidente disfruta del almuerzo con su amigo Evo, en la Argentina sigue el hambre, la pobreza, la inflación, el desabastecimiento, los pibes que se van para no volver, y la bronca de los argentinos de bien que nos resistimos a que hagan mierda todo".

"El Presidente en Berazategui se quiere hacer el Rolling Stone, se hace el popular, se sacó 4 selfies y lo subió a las redes. Pobre Alberto, está muy solo, ya no le queda casi nadie de confianza, los amigos del campeón ya se fueron".

"Está el que decía que si ganaba el Frente de Todos 'volvían los asados'. Otra mentira más de campaña, como ahora el asado es privativo y es un aspiracional de los pobres, empiezan a hacer campaña con que no está bueno comer animales, pero ellos se siguen comiendo el asado".

"Escuchalo al Papa hablando de Cuba, sus amigos comunistas. Ya que el Papa blanqueó que es zurdo, progre y amigo de Raúl Castro, estamos esperando que blanquee que también es amigo de Maduro, de Putin y toda esta gente. Vos sos la máxima autoridad de los católicos, no sos rojo, no sos comunista, si te autopercibís zurdo, renuncia".

"Cristina va acumulando, recién la acaba de poner a Batakis, en 3 meses ya la mata como hacía con Guzmán. Dale tiempo. Cristina es mala y le gusta serlo. Su única intención es despegarse del Gobierno y hacernos creer que el culpable de todo es el títere de Alberto Fernández".

"El peso argentino sólo sirve para jugar al Estanciero, es papel pintado, no tiene valor, no sirve ni de papel higiénico, no sirve ni para limpiarse el culo. No se puede ser un país en serio sin una moneda fuerte. Tenemos una moneda devaluada y una vida devaluada".

