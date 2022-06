Viviana Canosa: "Cristina en cualquier momento lo manda a Alberto a levantar la caca de Dylan"

"Cristina es la crítica número 1 del gobierno y se indigna porque alguien la critica en off cuando ella y su banda no pararon de tirarle piedras al presidente. Bajó medio gabinete con una carta. Dijo que había funcionarios que no funcionan. Marcó que el presidente puede tener la banda y el bastón pero no tiene el poder. Lo humilló públicamente. Pero ni a ella y ni a su banda se le puede decir nada". "Cristina es la crítica número 1 del gobierno y se indigna porque alguien la critica en off cuando ella y su banda no pararon de tirarle piedras al presidente. Bajó medio gabinete con una carta. Dijo que había funcionarios que no funcionan. Marcó que el presidente puede tener la banda y el bastón pero no tiene el poder. Lo humilló públicamente. Pero ni a ella y ni a su banda se le puede decir nada".

"Ei el gasoducto se llama Néstor Kirchner, ¿Cómo no va a ver corrupción?. Se anunció y se inauguró varias veces pero todavía no se empezó. Lo único que hicieron fue el tongo con los empresarios a quienes denostan en público para el relato".

"Cristina cada vez le habla peor a Alberto. En cualquier momento lo manda a lavar los platos y a levantar la caca de Dylan. Lo tiene para el cachetazo".

