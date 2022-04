Viviana Canosa: "Nuestros amigos en el mundo son dictadores"

"La Cámpora que maneja las cajas más importantes del país juega fuerte contra el Presidente y dice que "de la mano de la jefa vamos a volver". Muchachos las cajas de ustedes son 11 billones de pesos. Las manejan porque son gobierno, no se autoperciban oposición y gobiernen" "La Cámpora que maneja las cajas más importantes del país juega fuerte contra el Presidente y dice que "de la mano de la jefa vamos a volver". Muchachos las cajas de ustedes son 11 billones de pesos. Las manejan porque son gobierno, no se autoperciban oposición y gobiernen"

"Es muy difícil ganar una guerra si tenés la banda y el bastón pero no tenés el poder. Alberto Fernández es inquilino y Cristina es la dueña" "Es muy difícil ganar una guerra si tenés la banda y el bastón pero no tenés el poder. Alberto Fernández es inquilino y Cristina es la dueña"

"Lo de ayer de Cristina fue una nueva amenaza de la dueña al inquilino. Esperemos que no llegue al desalojo. Pensar que venían a prender la economía y prendieron fuego al que tiene la banda y el bastón". "Lo de ayer de Cristina fue una nueva amenaza de la dueña al inquilino. Esperemos que no llegue al desalojo. Pensar que venían a prender la economía y prendieron fuego al que tiene la banda y el bastón".

"Nuestros amigos en el mundo son los dictadores. Los impresentables, antes nos abríamos al mundo, ahora nos encerraron. Un país se define por su política internacional, si los cancilleres son Felipe Solá y Santiago Cafiero". "Nuestros amigos en el mundo son los dictadores. Los impresentables, antes nos abríamos al mundo, ahora nos encerraron. Un país se define por su política internacional, si los cancilleres son Felipe Solá y Santiago Cafiero".

"Los heterosexuales estamos fritos. Estamos en franco retroceso. Meter la sexualidad en quien tiene prioridad a la hora de reclamar por un servicio que no funciona me parece discriminatorio. Tendría que intervenir". "Los heterosexuales estamos fritos. Estamos en franco retroceso. Meter la sexualidad en quien tiene prioridad a la hora de reclamar por un servicio que no funciona me parece discriminatorio. Tendría que intervenir".

El editorial completo de Viviana Canosa