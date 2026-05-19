Lizy Tagliani expuso los chats que cruzó con Viviana Canosa tras su tremenda acusación

La revelación de los chats pone en el centro de la escena una conversación privada que hasta ahora se desconocía y que muestra la dimensión del enfrentamiento entre ambas figuras, más allá de lo que se ventilaba públicamente.

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¿Qué dijo Lizy Tagliani en los Martín Fierro sobre la denuncia de Viviana Canosa?

Cuando La Peña de Morfi se consagró como Mejor Programa Musical en los Martín Fierro, Lizy Tagliani tomó el micrófono y apuntó, sin nombrarla, contra Viviana Canosa y todos los que se hicieron eco de la denuncia por presunta pedofilia.

El discurso tuvo un trasfondo muy personal: las acusaciones llegaron justo cuando Lizy y su marido Sebastián Nebot estaban en pleno proceso de adopción de su hijo Tati, y el temor más grande de la pareja fue que la cuestión mediática afectara la decisión de los jueces.

"Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia", disparó desde el escenario del Hotel Hilton.

Lejos de quedarse solo en el reclamo, cerró con un mensaje que combinó gratitud y pedido de justicia: "Estoy agradecida por haber llegado a donde llegué, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes. Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse".

Buena parte del auditorio se paró y aplaudió a rabiar sus palabras. El discurso coincidió además con el cierre de la causa, que ese mismo lunes fue archivada por el juez Ariel Lijo por falta de pruebas, ya que los supuestos damnificados no se presentaron a declarar.