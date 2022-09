Acusan a un grupo mapuche de incendiar un puesto de Gendarmería en Villa Mascardi

La denuncia fue llevada a cabo por el propietario de la cabaña Los Radales, ubicada en Villa Mascardi, en las inmediaciones del predio que ocupa la lof mapuche Lafken Winkul Mapu. “Esto es gravísimo. Ya no es un ataque a un particular, sino a las fuerzas nacionales. Es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo”, sostuvo Luis Dates, dueño del lugar afectado, al diario Río Negro.