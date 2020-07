Asamblea en Tucumán: productores exigen protocolos para poder ingresar a Santiago del Estero

Asamblea de productores en Tucumán

Durante la mañana de hoy, productores tucumanos realizaron una asamblea en la localidad de Las Cejas, justo en el límite con Santiago del Estero, para exigir la liberalización del ingreso a esta provincia para los trabajadores rurales.

Según explicó Roberto Palomo, vicepresidente de Apronor (Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), se decidió esperar y pedir a las autoridades definiciones. "En Tucumán ha cambiado la modalidad. Hoy se aprobó en la Legislatura una ley que establece el cierre de la provincia por 60 días, así que vamos a reunirnos con las autoridades para ver cómo se va a implementar en el sector productivo, el cual entendemos que está exceptuado", afirmó.

Y agregó: "Vamos a pedirles que se pongan de acuerdo con sus pares de Santiago para que sea uniforme la medida de circulación".

Según pudo confirmar A24 Agro, la reunión será mañana entre ruralistas y autoridades, por lo que la posibilidad de cortes de rutas se dejó de lado, por el momento, y "se evaluará en función de dicha reunión".

El problema surgió en las últimas semanas, producto del aumento de los casos de Covid-19, que generó tensiones entre ambas provincias, y desde Santiago del Estero directamente optaron por cerrar los pasos, por ejemplo, de la Ruta 303.

De hecho, Palomo afirmó en declaraciones a AgroVa (Radio Led) que tras el reclamo que hicieron hace 15 o 20 días atrás se había llegado a un acuerdo en el que se dejaba pasar a productores que viven en Tucumán pero que tienen establecimientos productivos en Santigo, por 24 horas.

Pero que todavía no se había solucionado el caso de los trabajadores rurales. "El problema ahora lo tenemos con los empleados, que no los están dejando llegar a sus lugares de trabajo, y son esenciales y tienen permisos. Ayer tuvimos la situación de dos trabajadoras rurales detenidas cuando intentaron ingresar por un camino alternativo. Las trataron muy mal y finalmente las liberaron en Tucumán, pero les iniciaron una causa", contó.

La situación se da también con tractoristas, maquinistas y contrtistas, y todo tipo de empleado rural que vive en Tucumán. "No hay criterio. Hacen cosas que son totalmente ilógicas. Cambian las disposiciones, piden certificados que ya no están vigentes, cosas para rebotarte y no dejarte entrar", denunció Palomo.

En el día de ayer, la Sociedad Rural de Tucumán emitió un comunicado en el que rechazó el cierre de límites, y solicitó la intervención del Gobierno de Tucumán.