El comentario de Nati Jota sobre el Indio Solari al aire que provocó indignación en las redes

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¿De qué murió El Indio Solari?

El Indio Solari murió este viernes en su domicilio de Parque Leloir a causa de complicaciones derivadas del mal de Parkinson que padecía desde hacía más de diez años. Su cuidadora fue quien encontró el cuerpo a las 8 de la mañana cuando llegó a la vivienda y lo vio tirado en el patio, a pocos metros de la pileta. Llamó de inmediato al equipo privado de emergencias médicas del músico, pero a las 8:30 las autoridades ya fueron notificadas de su fallecimiento.

La Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó montó un operativo frente al domicilio y en el parte oficial dejaron en claro que no surgieron elementos que indicaran un motivo distinto al cuadro neurodegenerativo: "Nada indica o señala otra causa de muerte", precisaron. De todos modos, se realizará una autopsia "por protocolo" para que quede formalmente establecida la causal de muerte. En febrero de este año habían surgido versiones de que había sufrido un ACV, pero sus allegados las desmintieron a través de las redes sociales.