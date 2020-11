Subas generalizadas de los granos en el mercado de Chicago; la soja imparable

La soja arrancó la semana con nuevas subas

Los precios de los granos cerraron hoy con signos positivos en el mercado de Chicago, en una jornada en la que la soja se ubicó en US$ 423,84 la tonelada, mientras que los cereales marcaron subas de US$ 2,26 en el caso del maíz y de US$ 1,65 en el trigo.

El contrato de enero de la oleaginosa subió US$ 2,02 hasta los US$ 423,84 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por US$ 2,39 para ubicarse en US$ 424,21 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en que el uso industrial o crushing del poroto en octubre llegó a su máximo nivel histórico para Estados Unidos, por encima de lo esperado en el mercado, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, continúa la robusta demanda por parte de China y los bajos niveles de stocks, proyectándose los niveles de reservas más bajos en siete años.

El aceite acompañó la suba del poroto con una mejora de US$ 6,61 hasta los US$ 825,18 la tonelada, mientras que la harina cerró con un alza de US$1,32 hasta los US$ 429,12 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,40% (US$ 2,26) y se ubicó en US$ 163,87 la tonelada, siguiendo la tendencia alcista de la soja; no obstante, las últimas lluvias en Brasil y Argentina tuvieron un impacto positivo en la producción del grano amarillo por encima de lo esperado, limitando las alzas.

Por último, el trigo avanzó US$ 1,65 y cerró a US$ 219,73 la tonelada, a medida que se mantienen las dudas por la calidad del trigo de invierno en Rusia, de los exportadores más importantes; este factor, combinado con una alta demanda de exportación colaboró con las subas de precios, de acuerdo a la consultora APK-Inform.