Triángulo amoroso

Evangelina Anderson y Sofía Gonet se cruzaron en los Martín Fierro por Ian Lucas: "La pareja..."

Evangelina Anderson, Sofía Gonet e Ian Lucas terminaron convirtiéndose en los protagonistas inesperados de los Martín Fierro, luego de protagonizar uno de los momentos más divertidos y comentados del detrás de escena de la gala.

19 may 2026, 19:10
Evangelina Anderson y Sofía Gonet se cruzaron en los Martín Fierro por Ian Lucas: "La pareja..."

Ian Lucas quedó inesperadamente en el medio de Evangelina Anderson y Sofía Gonet tras la gala de los Martín Fierro, en una situación que rápidamente se volvió tema de conversación en redes y pasillos del Hilton.

Los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche tras la ceremonia. Ian se quedó con el premio a revelación, imponiéndose justamente sobre La Reini. El clima se volvió aún más llamativo cuando las cámaras captaron la reacción de la modelo, que seguía la situación de reojo mientras se desarrollaban los festejos.

Sin embargo, el momento más divertido llegó en el detrás de escena. Oliver Quiroz, cronista de A la Tarde (América TV), reunió frente a frente a Evangelina y a Gonet, y entre ambas se dio un ida y vuelta repleto de chicanas, risas y comentarios pícaros.

"Me encanta la pareja que hacen", aseguró la modelo. En ese momento, apareció la Reini a saludarla y se podía sentir cierta tensión entre ellas. "Los apruebo, son dos exitosos", insistió, pero la influencer enfatizó en que son solo amigos.

Minutos después, Oliver llamó al joven exitoso para que se sume a la nota, pero Anderson se escondió y huyó. "Le pasará algo a ella, por mi está todo bien", expresó el influencer.

Qué dijo Ian Lucas tras ganar el Martín Fierro

Luego de consagrarse con el Premio Martín Fierro a la Revelación por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas atravesó una de las noches más especiales de su carrera. El joven creador de contenido se impuso en una terna muy disputada frente a Sofía Gonet y Laura Grandinetti, y al subir al escenario no pudo ocultar la emoción.

Todavía conmocionado por el reconocimiento y con la adrenalina a flor de piel, el flamante ganador tomó el micrófono ante todo el salón y dedicó unas sentidas palabras a quienes lo acompañaron durante su desembarco en la televisión. Entre agradecimientos, recuerdos de su paso por el reality culinario y menciones especiales, Ian dejó en claro lo importante que significó este premio para él.

No tenía preparado nada. La frutilla del postre después de lo que pasó en MasterChef. Agradecerle a mis compañeros, que fueron parte; a Wanda (Nara), que fue muy parte de esto; a mi equipo y a toda la gente de Telefe, que confió en mí", expresó Lucas muy emocionado.

Además, agradeció el trato: "Venía de un mundo nuevo, totalmente distinto. Me aceptaron muy bien acá, en la tele, con otro público. Estoy muy feliz y agradecido. Gracias a la gente que nos acompañó en todas las cenas, fue un proyecto muy lindo".

