Evangelina Anderson y Sofía Gonet se cruzaron en los Martín Fierro por Ian Lucas: "La pareja..."

Qué dijo Ian Lucas tras ganar el Martín Fierro
Luego de consagrarse con el Premio Martín Fierro a la Revelación por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas atravesó una de las noches más especiales de su carrera. El joven creador de contenido se impuso en una terna muy disputada frente a Sofía Gonet y Laura Grandinetti, y al subir al escenario no pudo ocultar la emoción.
Todavía conmocionado por el reconocimiento y con la adrenalina a flor de piel, el flamante ganador tomó el micrófono ante todo el salón y dedicó unas sentidas palabras a quienes lo acompañaron durante su desembarco en la televisión. Entre agradecimientos, recuerdos de su paso por el reality culinario y menciones especiales, Ian dejó en claro lo importante que significó este premio para él.
“No tenía preparado nada. La frutilla del postre después de lo que pasó en MasterChef. Agradecerle a mis compañeros, que fueron parte; a Wanda (Nara), que fue muy parte de esto; a mi equipo y a toda la gente de Telefe, que confió en mí", expresó Lucas muy emocionado.
Además, agradeció el trato: "Venía de un mundo nuevo, totalmente distinto. Me aceptaron muy bien acá, en la tele, con otro público. Estoy muy feliz y agradecido. Gracias a la gente que nos acompañó en todas las cenas, fue un proyecto muy lindo".