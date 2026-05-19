Detenido en un cuarto de basura: así cayó un prófugo con pedido de captura internacional

Allanamiento La Justicia le dictó la prisión preventiva mientras se tramita su expulsión del país. (Foto: Policía de la Ciudad)

Cuando fue identificado, el detenido brindó datos falsos, pero la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal logró determinar que sobre él pesaba un pedido de captura internacional emitido desde Perú en julio de 2022 por robo agravado.

La Justicia Federal deberá definir el proceso de extradición

Además, las autoridades descubrieron que uno de sus alias figuraba en una orden de expulsión del país emitida por Migraciones durante 2024. El auxiliar fiscal Federico Ghisio lo imputó por violación de domicilio y notificó la medida migratoria.

Por su parte, la jueza María Fernanda Botana, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°5, ordenó la prisión preventiva del acusado debido a sus antecedentes penales, el pedido de captura internacional y el riesgo de fuga.

Ahora, la Justicia Federal deberá definir el proceso de extradición solicitado por Interpol, mientras que la Dirección Nacional de Migraciones acompañará el trámite.