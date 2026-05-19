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Detenido en un cuarto de basura: así cayó un prófugo con pedido de captura internacional

El hombre de 31 años tenía una alerta de interpol desde 2022 por robo en Perú y finalmente fue apresado por la Policía de la Ciudad. La Justicia le dictó su prisión preventiva.

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El detenido en San Cristóbal: descartó un handy durante la fuga. (Foto: Policía de la Ciudad)

El detenido en San Cristóbal: descartó un handy durante la fuga. (Foto: Policía de la Ciudad)

Un delincuente de 31 años con pedido de captura internacional de Interpol fue detenido en el barrio porteño de San Cristóbal tras una intensa persecución policial que terminó dentro de un edificio, donde intentó esconderse en un cuarto de basura. El sospechoso tenía antecedentes por robo, estafa, tenencia ilegal de armas y encubrimiento, además de una orden de expulsión vigente dictada por Migraciones.

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El operativo comenzó cuando un vecino alertó al 911 por un hombre sospechoso que merodeaba entre autos estacionados sobre la calle Paso al 1100. Al llegar un patrullero, el sospechoso escapó corriendo y, en su intento por huir, ingresó por la fuerza a un edificio luego de empujar a una mujer que se encontraba en la puerta.

Mientras lo perseguían, los policías observaron que el hombre había arrojado un objeto debajo de un auto antes de entrar al inmueble. Poco después, una vecina les advirtió que un desconocido había irrumpido violentamente en el edificio, por lo que los efectivos comenzaron la búsqueda interna.

Finalmente, el acusado fue encontrado escondido en el segundo piso, dentro del cuarto donde se descartan residuos. Tras detenerlo, los agentes recuperaron el objeto descartado: un handy negro modelo UV-5R, que quedó secuestrado en la causa.

Allanamiento
La Justicia le dictó la prisión preventiva mientras se tramita su expulsión del país. (Foto: Policía de la Ciudad)

La Justicia le dictó la prisión preventiva mientras se tramita su expulsión del país. (Foto: Policía de la Ciudad)

Cuando fue identificado, el detenido brindó datos falsos, pero la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal logró determinar que sobre él pesaba un pedido de captura internacional emitido desde Perú en julio de 2022 por robo agravado.

La Justicia Federal deberá definir el proceso de extradición

Además, las autoridades descubrieron que uno de sus alias figuraba en una orden de expulsión del país emitida por Migraciones durante 2024. El auxiliar fiscal Federico Ghisio lo imputó por violación de domicilio y notificó la medida migratoria.

Por su parte, la jueza María Fernanda Botana, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°5, ordenó la prisión preventiva del acusado debido a sus antecedentes penales, el pedido de captura internacional y el riesgo de fuga.

Ahora, la Justicia Federal deberá definir el proceso de extradición solicitado por Interpol, mientras que la Dirección Nacional de Migraciones acompañará el trámite.

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