La situación que quebró a Eva Anderson en los Premios Martín Fierro en medio de su reencuentro con Ian Lucas

"Pero sí, ayer después de un año y medio volvimos a encontrarnos y volvimos a hablar", agregó, confirmando que la reconciliación está en marcha.

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Qué hizo Ian Lucas para evitar cruzarse con Eva Anderson en los Martín Fierro 2026

Los Premios Martín Fierro 2026 volvieron a ser escenario de encuentros, emociones y también roces entre las figuras más destacadas de la televisión, que se dieron cita el lunes por la noche en el Hotel Hilton.

Uno de los momentos más esperados en la previa era el cruce entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, después de la tensión que se generó entre ellos durante su paso por MasterChef Celebrity.

En plena ceremonia, el joven cantante logró quedarse con la estatuilla como revelación gracias a su participación en el reality gastronómico conducido por Wanda Nara.

Más tarde, durante la ronda de entrevistas, las cámaras de PrimiciasYa captaron un instante llamativo: el influencer evitó en todo momento encontrarse cara a cara con Evangelina Anderson.

Mientras la modelo conversaba con Grego Rossello, Ian Lucas aguardaba a escasos metros, detrás del decorado, esperando que ella terminara la nota para recién atravesar ese sector del salón.

El cantante permaneció paciente hasta que Evangelina finalizó la entrevista en los sillones y, solo cuando ella se retiró, apareció en escena, cuidando cada movimiento para no cruzarse con la modelo.

Todo esto ocurrió después de que Ian recibiera la estatuilla y, fiel a lo que se había visto en los últimos meses, mantuvo la distancia con Eva Anderson, evitando cualquier contacto directo.

El momento quedó registrado en un video exclusivo por la cámara de PrimiciasYa, que mostró con claridad cómo ambos eligieron no coincidir frente a frente en la gala.