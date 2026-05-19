La frase picantísima de Yanina Latorre sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles.

Con ese antecedente fresco, la pregunta de los cronistas en los Martín Fierro cayó como una provocación involuntaria. Y Yanina, fiel a su estilo, respondió como siempre: con una frase corta, letal y sin vuelta atrás. La imagen de ella en cuclillas, muerta de risa en la puerta del Hilton, se convirtió en uno de los momentos más virales de la noche.

Embed

¿Se pudrió todo entre Wanda Nara y Fede Bal en los Martín Fierro?

El conflicto se desató antes de que arrancara la gala de los Martín Fierro y tuvo como escenario el propio Hotel Hilton de Puerto Madero.

Según contó el periodista Camilo García en Intrusos (América TV), Wanda Nara había pedido reservar una suite que Fede Bal ya tenía asignada con anticipación: una habitación presidencial de dos camas valuada en alrededor de 1.500 dólares. La situación generó una incomodidad silenciosa entre ambos en la previa del evento.

Sin embargo, cuando García se comunicó con Fede Bal para consultarle sobre el tema, el hijo de Carmen Barbieri le aclaró que no estaba al tanto de ninguna polémica. "Amigo, estoy regando las plantas de mi casa", le respondió, aunque el rumor de un conflcto entre él y la mediática quedó instalado.