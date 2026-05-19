La frase picantísima de Yanina Latorre sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles.

Yanina Latorre fue una de las figuras más comentadas de la noche de los Martín Fierro 2026, y no precisamente por lo que pasó adentro del salón del Hotel Hilton.
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Yanina Latorre lanzó un comentario desopilante y letal cuando le consultaron por la separación de Wanda Nara y Martín Migueles.
Yanina Latorre fue una de las figuras más comentadas de la noche de los Martín Fierro 2026, y no precisamente por lo que pasó adentro del salón del Hotel Hilton.
En la salida, cuando los periodistas le contaron que Wanda Nara les había confirmado que estaba separada de Martín Migueles, la conductora de Sálvese quien pueda no se guardó nada: "Separados tiene los papos ella", disparó sin anestesia, y siguió caminando. Pero el momento no terminó ahí: a pocos metros, se agachó, quedó en cuclillas y no podía parar de reírse.
La reacción de Yanina tenía historia detrás. Días antes, Yanina había revelado al aire que Wanda la había llamado personalmente para contarle que su relación con Migueles había terminado hacía un mes, y que además ya tenía un romance incipiente con Agustín Bernasconi.
Sin embargo, al día siguiente todo se cayó: Yanina salió a contar que esa misma noche Migueles había estado en la casa de Wanda mirando el partido de River junto a los hijos de ella. La bronca fue inmediata y lo dijo sin filtros en pleno vivo: "Anoche Wanda nos mintió a todos. Me tomaste por boluda, Wanda, me llamaste".
Con ese antecedente fresco, la pregunta de los cronistas en los Martín Fierro cayó como una provocación involuntaria. Y Yanina, fiel a su estilo, respondió como siempre: con una frase corta, letal y sin vuelta atrás. La imagen de ella en cuclillas, muerta de risa en la puerta del Hilton, se convirtió en uno de los momentos más virales de la noche.
El conflicto se desató antes de que arrancara la gala de los Martín Fierro y tuvo como escenario el propio Hotel Hilton de Puerto Madero.
Según contó el periodista Camilo García en Intrusos (América TV), Wanda Nara había pedido reservar una suite que Fede Bal ya tenía asignada con anticipación: una habitación presidencial de dos camas valuada en alrededor de 1.500 dólares. La situación generó una incomodidad silenciosa entre ambos en la previa del evento.
Sin embargo, cuando García se comunicó con Fede Bal para consultarle sobre el tema, el hijo de Carmen Barbieri le aclaró que no estaba al tanto de ninguna polémica. "Amigo, estoy regando las plantas de mi casa", le respondió, aunque el rumor de un conflcto entre él y la mediática quedó instalado.