Acuerdo con el FMI: en el campo hablan del "final de la incertidumbre" pero prevén una continuidad de la brecha

También sugirió que con lo acordado se podrá “acceder a nuevos financiamientos” y que el entendimiento “prevé sostener la recuperación económica ya iniciada”.

“Tampoco impone saltos devaluatorios: sin el acuerdo, las posibilidades comerciales y económicas y de financiación que nuestra Nación necesita estarían seriamente debilitadas”, afirmó Fernández.

guzman fmi.jpg "No va a haber ningún salto cambiario", aseguró Guzmán sobre el acuerdo con el FMI. La brecha preocupa al campo.

Sociedad Rural Argentina: una mirada sobre los impuestos

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, analizó que espera que el acuerdo comunicado por el Gobierno con el FMI "sea el principio de las correcciones que hay que hacer" en la economía.

"No conocemos los detalles del acuerdo al que ha llegado el Gobierno, pero entendemos que si sirve para normalizar la macroeconomía esperamos que también lo sea para las políticas públicas para el sector agropecuario", expresó en declaraciones al sitio Agrofy.

Y precisó: "como por ejemplo, eliminar los impuestos distorsivos".

Nicolás Pino en el campo.jpg Pino habló sobre el acuerdo con el FMI y pidió atender los "impuestos distorsivos".

¿El final de la incertidumbre vs. La continuidad de la brecha?

Uno de los puntos que incide y mucho en la actividad agropecuaria es el tipo de cambio y sus diferentes cotizaciones. Si bien en conferencia de prensa el ministro Martín Guzmán sostuvo que "No va a haber ningún salto cambiario” y que "se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr”, analistas económicos vinculados al campo recibieron la noticia y dieron algunas definiciones.

“Lo primero que veo es un efecto sobre la brecha. Este acuerdo aliviaría o evitaría que se siga profundizando, da algo más de confianza”, analizó David Miazzo, economista Jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA).

“Se prevé una menor emisión monetaria, que es otra de las cosas que alimenta la brecha, y un mayor movimiento del dólar oficial, o al menos que no se siga atrasando al ritmo que lo tuvo el año pasado. Por la brecha, además, le cuesta más al Banco Central juntar dólares y eso es lo que a la vez genera que endurezcan los cepos importadores, situación que luego conlleva a que comiencen a escasear los diferentes insumos que requiere la producción agropecuaria, encareciéndolos”, apuntó Miazzo.

Se trata de los problemas que afectaron a la actividad a lo largo de los últimos tiempos: encarecimiento de los agroquímicos, incremento del precio de los combustibles y hasta falta de neumáticos, un problema que llevó incluso a generar problemas por rodados de baja calidad -y más riesgosos- ingresados de contrabando.

“El acuerdo puede ayudar a que no se siga estirando. Sin embargo no creo que dejemos de tener brecha al menos en los próximos 3 años”, analizó Miazzo.

miazzo.jpg Miazzo explicó algunos impactos que tendría el acuerdo con el FMI en el campo.

El financiamiento para las empresas y los productores

La necesidad de hacerse de impulsos económicos para la producción es otra de las cuestiones que atañen al sector. Ya sea productores agropecuarios como empresas que abastecen a los mismos, ambos eslabones de la cadena miran de reojo y aguardan por mayores precisiones desde el Ministerio de Economía.

“El no acuerdo implicaba un aumento del riesgo país, con menor para el Estado y las empresas. No es que todo de repente vaya a mejorar, pero deja de deteriorarse y aleja la incertidumbre. Implicaría evitar un mayor costo de financiamiento para las empresas, en particular para las proveedoras de grandes insumos del campo”, apuntó Miazzo.

Para los analistas, firmas de gran volumen como Adecoagro, Empresud o el Grupo Los Grobo podrían no verse afectadas por este ítem y conseguir financiamiento internacional. Pero para la mayoría del rubro, el acuerdo significaría un alivio.

“Para las empresas del agro, proveedoras de insumos, esto hará que no se empeore su financiamiento y a la vez, el que las mismas le pueden ofrecer a los productores”, graficó Miazzo.

José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires José Martins, titular de la Bolsa de Cereales. La entidad pidió que el acuerdo fuera aprobado por el Congreso.

Bolsa de Cereales: “El acuerdo debe estar validado por el Congreso”

“La Bolsa de Cereales destaca el acuerdo con el organismo multilateral de crédito en la búsqueda de un programa de facilidades extendidas para refinanciar las deudas y equilibrar el déficit al 2025”, opinaron desde la entidad porteña.

Y pidieron mayores precisiones y un rumbo agroindustrial: “Sería importante recuperar un modelo de crecimiento inclusivo basado en mayor producción, exportaciones crecientes con más valor agregado e inversión privada sostenible en el tiempo. Creemos que una política de estabilidad macroeconómica debe estar acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e incentivos que promuevan la inversión productiva”

“Consideramos que el acuerdo con el FMI debe estar validado por todas las fuerzas políticas en el Congreso”, aclararon.

Sobre este punto, David Miazzo aportó su mirada hacia dentro del Frente de Todos, como también para la oposición.

“En general la alianza gobernante entiende que hay que hacer algún acuerdo. No creo que haya gente que piense que es viable seguir un par de años en situación de default con el FMI. En tal caso despotricarán hacia Mauricio Macri o al propio FMI en declaraciones para la tribuna, pero creo que las principales figuras del oficialismo acompañarán porque sino sería un golpe a la línea de flotación del gobierno”, analizó.

Y también habló sobre las otras fuerzas políticas: “Entiendo que la oposición va a acompañar. Tal vez no quiera que se hagan más reformas, pero no creo que quieran quedar como más ajustadores que el FMI o que el propio Gobierno”.

La postura del Consejo Agroindustrial Argentino

Uno de los espacios en los que también analizaron el acuerdo fue el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Allí, desde donde emigraron hace pocas semanas tres entidades de la Mesa de Enlace, pero que aún conserva a grandes actores de la industrialización de los alimentos, expresaron que "los anuncios de un acuerdo para refinanciar las deudas en el período 2022-2025 constituyen un paso adecuado para promover el crecimiento, la producción, el empleo y la inversión".

"El país enfrenta complejas dificultades económicas y sociales, en el contexto de una crisis sanitaria sin precedentes. Estos son desafíos excepcionalmente complejos, sin soluciones fáciles", indicaron.

Y concluyeron: "Es por ello que reiteramos la importancia del Proyecto de Ley sobre el "Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador", enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en sesiones extraordinarias para potenciar el crecimiento productivo, generando inclusión, empleo y más exportaciones".